Primo appuntamento europeo del 2025 per l'Atalanta, che vive un momento negativo, visto che non vince da un mese. Nelle ultime cinque partite tra Serie A e Supercoppa Italiana, infatti, la squadra di Gian Piero Gasperini ha collezionato tre pareggi e due sconfitte. In Champions League, i nerazzurri occupano la tredicesima posizione che, a due turni dalla fine della prima fase, le consentirebbero di disputare i playoff per accedere agli ottavi di finale.18:24