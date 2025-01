Atalanta, Gasperini: nuovo sfogo in diretta tv e sui social è bufera

Il tecnico della Dea sbotta e attacca tutti nelle interviste post gara con il Napoli: il botta e risposta con Sky e la sparata su Dazn, web in tilt

Tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite giocate in campionato, ovvero solo tre punti portati a casa sui quindici a disposizione. Se Gasperini a volte appare nervoso e agitato anche dopo le vittorie, figuriamoci dopo le sconfitte. Già dopo il pari nel recupero infrasettimanale con la Juventus il tecnico dell’Atalanta aveva avuto uno sfogo in diretta tv: ora dopo il ko interno col Napoli, Gasp è una pila elettrica. E risponde nervosamente davanti alle telecamere sia a Dazn che a Sky.

L’amarezza di Gasperini post Atalanta-Napoli

Non si capacita il tecnico della Dea per la sconfitta contro Conte. In cuor suo anche un pari sarebbe stato un risultato negativo, così alla prima mezza critica ecco che sbotta. Come fa a Dazn in diretta: “Voi mettete sempre qualcosa di oltre. Dallo scudetto, alle prime otto posizioni. Come se il resto fosse minimo. Questo è un modo di fissare degli obiettivi. Poi se siamo tra le prime otto dobbiamo vincere la Champions, se siamo tra le prime tre dobbiamo vincere lo scudetto. Godetevi le partite, parlate delle partite!”

Aggiunge Gasperini: “Chi ha visto la nostra prestazione stasera sa che è tanta roba. Poi martedì penseremo alla Champions League, abbiamo l’opportunità di qualificarci con due turni d’anticipo e sarebbe straordinario. Stiamo giocando ogni tre giorni e se andiamo avanti in Champions League sarà così per un altro mese e mezzo. Non dobbiamo guardare altre cose”.

Lo sfogo del tecnico a Sky

Dalla piattaforma digitale alla tv satellitare cambia poco. Intervistato da Sky arriva subito una reazione d’orgoglio alla domanda di Paolo Condò. “Che tipo di discorso farai alla squadra, che immagino possa essere in un momento psicologicamente difficile dopo aver giocato le sue buone partite”, chiede il giornalista alludendo agli ultimi risultati che non hanno premiato le prestazioni dell’Atalanta, al che Gasperini lo stoppa con decisione: “Ti sbagli Paolo, ti sbagli. Ti sbagli, perché noi non andiamo dietro a quello che può essere un risultato, soprattutto con una partita giocata come questa”.

“Questa è una sconfitta che facciamo fatica a digerire per come è stata giocata la partita, per i numeri della gara. Giochiamo partite ogni tre giorni, ci sono alcune in cui non ti esprimi al meglio. Nelle ultime abbiamo sfidato le top del campionato italiano. Abbiamo perso, ma oggi abbiamo fatto bene sotto tutti gli aspetti”.

I tifosi sul web attaccano Gasperini

Piovono critiche feroci all’allenatore dell‘Atalanta: “Se c’è un’idea che tiene unite tutte le tifoserie in Italia e in Serie A, è l’amore per Gasperini. Riesce ad unire tifosi di Juventus, Napoli, Milan, Inter, Roma, Lazio e tutte le altre. Quando uno si sa far voler bene…”

C’è poi chi scrive: “”Mai pensato allo scudetto”. Sisi certo, come no…“E ancora: “Gasperini dice che allo scudetto non ci hanno mai pensato. Da ieri sera decine di falegnami indomiti a tagliare il naso di legno ma ancora non hanno finito…”

Non si placano gli animi sul web: “Non lo so, ma stasera mi è sembrato davvero che l’Atalanta pensasse di essere più forte del Napoli e poterlo battere così, impunemente. Ma davvero ti credevi, Gasperini? Intanto, potete cenare con queste tre polpette a domicilio!”

C’è poi chi sostiene: “A Gasperini brucerebbe di meno perdere lo scudetto all’ultima giornata che perdere una partita contro il Napoli, questa cosa non cambierà mai nei secoli dei secoli.”

E infine: “Non dite a Gasperini che deve alzare l’asticella. Va molto in difficoltà. Del resto sono 9 anni che è a Bergamo. Dovesse fare la stessa fine della sua esperienza all’ inter? Solo che lì non durò 9 anni…”