Atalanta-Napoli, moviola: Svista grave dell’arbitro, i dubbi sul gol di Lukaku

La prova dell’arbitro Colombo al Gewiss Stadium nell'anticipo di A analizzata ai raggi X da Marelli, il fischietto comasco ha ammonito sei giocatori

Andrea Colombo, la scelta di Rocchi per Atalanta-Napoli, è alla quarta stagione in Can. Internazionale dallo scorso gennaio il fischietto comasco inizialmente non ha ripetuto le belle prestazioni della scorsa stagione ma da qualche mese è in forte crescita e ha debuttato in campo internazionale anche a Wembley per Inghilterra-Grecia. E’ stata la gara numero 40 per Colombo in Serie A, la nona nel campionato in corso e in stagione aveva già diretto i rossoneri contro il Napoli. Ultima uscita in Supercoppa per Juve-Milan a Riad ma come se l’è cavata ieri sera al Gewiss Stadium il fischietto comasco?

I precedenti di Colombo con Atalanta e Napoli

Erano quattro i precedenti dell’Atalanta con Andrea Colombo a dirigere la sfida in Serie A: una vittoria, un pareggio e due sconfitte, di cui la prima proprio contro il Napoli, al Maradona, l’11 marzo 2023 (0-2). Con il Napoli 6 gare con 3 vittorie e 3 sconfitte, l’ultima contro la Lazio a dicembre.

L’arbitro ha ammonito 6 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Alassio e Peretti con Giua IV uomo, Di Paolo al Var e Di Bello all’Avar, l’arbitro ha ammonito Neres, Djimsiti, Ruggeri, Scalvini, Hien, McTominay e il tecnico Conte.

Atalanta-Napoli, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara che è stata caratterizza. All’11’ Politano si accentra e calcia sul primo palo. Palla fuori con deviazione, ma l’arbitro segnala solo rinvio dal fondo. Primo giallo al 42′, è per Neres che fa fallo su Bellanova secondo l’arbitro, quando l’impressione era che fosse il contrario. Al 64’ ammonito Djimsiti per fallo su Anguissa. Al 65’ giallo a Ruggeri per trattenuta su Di Lorenzo. Al 72’ ammonito anche Conte per proteste dopo uno scontro Hien-Lukaku e il mancato giallo per l’atalantino.

Ammonito Scalvini al 76’ per un brutto fallo su McTominay. Al 79’ il Napoli si riporta sopra con Lukaku: lamentele dell’Atalanta per un presunto fallo del belga su Scalvini. All’86’ giallo a Hien per fallo su Simeone: il difensore dell’Atalanta era diffidato e sarà squalificato. All’88’ giallo a McTominay per aver allontanato il pallone a gioco fermo. Dopo 4’ di recupero Atalanta-Napoli finisce 2-3.

Marelli spiega gli errori di Colombo

A fare chiarezza sugli episodi dubbi della gara è Luca Marelli. L’esperto di Dazn parte dalle ammonizioni a fine primo tempo: “L’ammonizione per Neres è sbagliata, c’era uno step on foot solare di Bellanova su David Neres, ma l’arbitro ha fischiato il fallo al contrario, avrebbe dovuto ammonire Bellanova. Non c’è stata invece, come sembrava in un primo momento, anche l’ammonizione a Juan Jesus: il brasiliano si trovava solo nei pressi quando è stato estratto il giallo per Neres”. Sul gol del 3-2 degli azzurri Marelli chiarisce: “C’è una mano di Lukaku sulla schiena di Scalvini ma è un tocco molto leggero, c’è stato un veloce check del Var e la rete è stata convalidata”