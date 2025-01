Il Napoli supera 3-2 l'Atalanta e ottiene la sesta vittoria di fila in campionato. Retegui al 16' sblocca il risultato, Politano in gol al 27', McTominay al 40' porta avanti gli azzurri. Nella ripresa Lookman al 55' firma il pari con un'azione personale, Lukaku di testa al 78' segna la rete decisiva. Due assist di Anguissa.

Nel prossimo turno di campionato per l'Atalanta impegno in trasferta sul campo del Como, il Napoli affronterà in casa la Juventus.