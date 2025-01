Atalanta-Napoli 2-3 pagelle: Politano, McTominay e Lukaku tris da urlo, Conte dà scacco matto alla Dea

I top e flop: bene Retegui e Lookaman che segnano due reti straordinarie; Anguissa decisivo, bene anche Lukaku, McTominay e Politano che fanno volare il Napoli

Era l’ultima medaglia che mancava al Napoli versione lotta e sudore di Conte: una vittoria importante in uno scontro diretto. Ed è arrivata a Bergamo in maniera sontuosa. Battuta l’Atalanta per 3-2, primato consolidato e rafforzato nella testa ancor più che nella classifica. Nella settimana dell’addio di Kvara, il Napoli si riscopre più forte e più sicuro di sè, va sotto dopo una prodezza di Retegui ma non si scompone. Pareggia con un eurogol di Politano, alla seconda rete stagionale, e mette la freccia del sorpasso col piattone di McTominay zittendo il Gewiss Stadium. La reazione della Dea è rabbiosa, arriva una magia di Lookman per il 2-2 e ci vuole la mano fatata di Meret per salvare su un colpo di testa di De Ketelaere ma il Napoli dimostra di saper soffrire e sapere reagire: a decidere il match al 79′ è un colpo di testa di Lukaku su cross di Anguissa. Vola il Napoli che sale a 50 punti, spedendo i bergamaschi a -7. Difficile, adesso, non parlare di scudetto.

Atalanta-Napoli: la chiave tattica della gara

Gasperini schiera la Dea con il 3-4-1-2: in avanti Retegui, Lookman e Samardzic (che parte titolare per la seconda volta in stagione). De Ketelaere parte dalla panchina. Ederson e De Roon in mediana. Bellenova e Ruggeri sulle fasce.

Napoli in campo con il 4-3-3. Tra le scelte di Conte c’è Lukaku al centro dell’attacco, Politano e Neres (ancora titolare dopo l’addio di Kvaratskhelia) ai suoi lati. Lobotka, Anguissa e McTominay a metà campo. Recupera Olivera, in panchina c’è anche Billing.

L’Atalanta cerca a ridosso dell’area avversaria; il Napoli, invece, difende compatto tra le linee con il 4-5-1 in fase di non possesso. Gli uomini di Conte rinunciano alla costruzione del gioco per ripartire in contropiede con la velocità di Neres sulla sinistra.

Atalanta-Napoli: Manna racconta l’addio di Kvaratskhelia

Quanto mancherà Kvaratkshelia al Napoli? A rispondere è il DS del Napoli, Giovanni Manna, nel pre-gara su Dazn: “Purtroppo stavamo cercando di portare avanti un rinnovo difficoltoso, viste le aspettative del calciatore rispetto ai nostri parametri. Abbiamo lavorato su quest’opportunità nei mesi scorsi, non siamo riusciti a concretizzarla.”

Manna ha poi aggiunto: “E’ stata doverosa la cessione per un club come il nostro, poi la volontà del calciatore è stata determinante e noi l’abbiamo assecondata. E’ un calciatore importante, stiamo lavorando per capire come muoverci, ma in passato già sono andati via calciatori importanti e quindi siamo tranquilli”.

Le pagelle dell’Atalanta

Carnesecchi 5. Non si esalta in interventi decisivi. Subisce tre reti ma solo sulla terza segnata da Lukaku poteva far meglio.

Djimsiti 5.5. Soffre la velocità di Neres, in fase difensiva segue la linea e resta compatto con il resto del reparto.

Hien 5. Al 27′ lascia completamente libero in area Politano che riesce a battere Carnesecchi da posizione ravvicinata. Al 40′ non scala in marcatura su McTominay nell'occasione del vantaggio dei partenopei.

Scalvini 5. Sbaglia tutto in marcatura su Lukaku al 78′ in occasione del gol del belga.

Bellanova 6. Bene in fase di spinta, meno in fase di non possesso.

De Roon 5. Al 40′ perde completamente la marcatura su McTominay: lascia libero lo Scozzese di inserirsi nell'area avversaria e di trovare la rete del vantaggio.

Ederson 5.5. Perde il tempo su Anguissa che al 40′ trova l'assist per McTominay.

Ruggeri 5.5. Soffre le incursioni di Politano e le sovrapposizioni di Anguissa. Ammonito. Zappacosta 6 (dal 68′).

Samardzic 5.5. Gioca sulla trequarti ma non si rende decisivo nei dribbling. Abile nella costruzione del gioco. Pasalic sv. (dal 77′).

Retegui 7.5. Sblocca la gara con un sinistro spettacolare in area – sul primo palo e sotto la traversa – da posizione defilata. De Ketelaere 6 (dal 68′).

Lookman 7. Pareggia al 55′ (2-2): salta Di Lorenzo e di sinistro dal limite dell'area trova un colpo da biliardo sul secondo palo, eludendo la marcatura di Politano e Rrahmani. Zaniolo sv. (dal 77′).

Le pagelle del Napoli

Meret 6. Al 69′ salva su un colpo di testa di De Ketelaere. Incolpevole sui due gol subiti che restano dei colpi di biliardo.

Di Lorenzo 5.5. Si fa saltare da Lookman nell'occasione del pareggio atalantino al 55′.

Rrahmani 5.5. Non marca stretto in area Retegui in occasione del vantaggio atalantino: concede al centrale d'attacco avversario di girarsi e di trovare una gran conclusione di sinistro. Non chiude su Lookman al 55′.

Juan Jesus 6. Nel secondo tempo si stringe in marcatura ad uomo su Retegui.

Olivera 6. Si limita ad arginare gli inserimenti di Bellanova e le sovrapposizioni di Retegui.

Anguissa 7.5 Al 40′ sfrutta un tacco di Neres per correre verso la porta con palla al piede e fornire dalla corsia sinistra un assist per McTominay. Assist anche per Lukaku al 78′.

McTominay 7.5. Con un colpo da biliardo piazza il pallone sotto la traversa e trova il vantaggio (1-2) al 40′: riceve un assist di Anguissa e, tutto libero in area, calcia con il piatto di destro dall'altezza del dischetto.

Politano 7.5. Al 27′ pareggia i conti con un sinistro al volo di controbalzo: in area, da posizione ravvicinata, batte Carnesecchi con un gol fotocopia di quello realizzato da Retegui. Mazzocchi sv (dal 82′).

Lukaku 7. Segna il gol decisivo della gara: fa 3-2 con un colpo di testa che batte Carnesecchi da posizione ravvicinata.

Neres 7.5. In contropiede riesce a fornire un assist in area a Politano in occasione del pareggio al 27′. Decisivo anche nell'azione del vantaggio quando al 40′ di tacco coglie alla sprovvista Djimsiti e lancia Anguissa verso la porta. Spinazzola sv (dal 75′).

