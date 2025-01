Atalanta, Gasperini perde le staffe in tv dopo una domanda: la replica dell'allenatore

Dopo il pareggio con la Juve, il terzo di fila dell'Atalanta, Gasperini ha risposto in maniera piccata a una domanda di Pardo sul momento della Dea

Terzo pareggio di fila per l’Atalanta e quarta gara senza i tre punti, considerando il ko con l’Inter nella semifinale di Supercoppa Italiana. E dopo l’1-1 con la Juventus, Gasperini non nasconde un certo nervosismo in diretta tv a una domanda di Pierluigi Pardo sul momento della Dea.

Atalanta-Juve, Gasperini e la risposta piccata in diretta

Nell’analizzare l’1-1 interno con la Juve, Gasperini ha palesato un certo fastidio ai microfoni di Dazn quando Pierluigi Pardo ha parlato di “piccole frenate” dopo le 11 vittorie di fila collezionate dall’Atalanta in campionato. “Ma no Pardo, su. Il calcio io lo vedo in modo completamente diverso. E faccio fatica a darti delle risposte su queste affermazioni. Quella di stasera (ieri, ndr) è stata una partita positiva sotto tutti gli aspetti: contro la Juventus si può anche pareggiare” ha detto.

Poi ha aggiunto che “l’avversario va considerato: nel campionato italiano vedo delle partite equilibratissime. Quando giochi gare in questo modo, esco molto soddisfatto, e mi dispiace che non sia così per tutti o che vengano evidenziati dei rammarichi su dei pareggi”. Insomma, per Gasperini il bicchiere è mezzo pieno. Del resto, pur avendo perso terreno dal Napoli, la vetta è distante solo quattro lunghezze.

La prova del nove nello scontro diretto col Napoli

Nel match d’andata del Maradona, andato in scena lo scorso 3 novembre, non c’è stata storia. La Dea, al massimo della condizione, ha inflitto una sonora sconfitta a Conte imponendosi 3-0 a Fuorigrotta con la doppietta di Lookman e il sigillo di finale di Retegui. Il ritorno del Chapita, che ha segnato il gol del pareggio contro la Juve, è la notizia più positiva per Gasp.

Ma non mancano note negative: Kolasinac, che era diffidato, è stato ammonito e, dunque, salterà lo scontro diretto in programma sabato sera; Scalvini si è fermato di nuovo per un fastidio alla gamba sinistra. Per gli orobici, a secco di successi dal 22 dicembre (3-2 all’Empoli) sarà un banco di prova importante, anche perché – adesso – è il Napoli a essere al top della forma, dal momento che è reduce da cinque vittorie di fila.

Che cosa si aspetta Gasp dalla partita contro Conte

Tra il Napoli e l’Atalanta c’è di mezzo l’Inter, ma battere i partenopei al Gewiss significherebbe portarsi a -1 dalla capolista. I campani ci arrivano più riposati, mentre i nerazzurri hanno dovuto affrontare il viaggio in Arabia Saudita per la Supercoppa per poi recuperare il match di campionato con la Juventus a pochi giorni dall’impegno con la squadra di Conte.

Insomma, un calendario intasato. Però Gasp è fiducioso: “Mi aspetto una grande partita – ha commentato in conferenza stampa -. Un appuntamento in queste condizioni di classifica non capita tutti gli anni. Certo, la partita con la Juventus è stata dispendiosa, ma è martedì, vedremo sabato”.