Atalanta-Juventus, moviola: il mani in area di Locatelli e la svista clamorosa su Kolasinac

La prova dell’arbitro Doveri al Gewiss Stadium nel recupero di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto romano ha ammonito due giocatori

Classe 1977 della sezione di Roma 1, l’arbitro Doveri – la scelta per Atalanta-Juventus – ha debuttato in Serie A nel marzo 2010 ed è stato internazionale dal 2018 al 2022. Fra gli arbitri più esperti del nostro campionato, la scorsa stagione ha avuto un po’ troppi alti e bassi ed anche al debutto stagionale in Udinese-Lazio ha lasciato un po’ a desiderare. Si è rifatto in Juve-Napoli, Genoa-Bologna e Cagliari-Inter, ultima sua gara in A ma come se l’è cavata ieri il fischietto laziale?

I precedenti di Doveri con Atalanta e Juventus

I precedenti di Doveri con la Juventus recitavano 28 partite complessive di cui 15 vittorie, 6 pareggi e 7 sconfitte. Nelle sue 29 partite della Dea dirette c’erano invece 13 successi, 9 pari e 7 ko.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Carbone e Costanzo con Rapuano IV uomo, Marini al Var e Chiffi all’Avar, l’arbitro ha ammonito due giocatori: Kolasinac, Mbangula.

Atalanta-Juventus, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 23′ proteste dell’Atalanta per un mani in area di Locatelli, check del Var che rivede le immagini: il fallo di mano non è ritenuto punibile con il calcio di rigore in quanto il tocco è involontario e piuttosto ravvicinato. Al 42′ scontro tra Kolasinac e McKennie che riceve una gomitata e resta a terra, interviene lo staff medico della Juventus per delle cure in campo al centrocampista americano ma per Doveri è tutto regolare. Al 50′ Kalulu di testa tocca palo, riga, e poi Carnesecchi evita per questione di millimetri che il pallone entri. La Goal-line technology conferma: niente gol.

Al 56′ grande inserimento in area di rigore di Kalulu che infila Carnesecchi e fa 1-0. La sua posizione di partenza è regolare. Al 74′ ammonito Kolasinac (sarebbe stato il secondo giallo). Era diffidato e salterà Napoli-Atalanta. All’86’ il neo-entrato Mbangula stende un avversario lanciato verso l’area di rigore bianconera. Doveri estrae il cartellino giallo. Dopo il recupero Atalanta-Juventus finisce 1-1.