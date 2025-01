Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci al prossimo turno di Serie A!22:44

90'+6' Fine partita: ATALANTA - JUVENTUS 1-1.22:40

90'+5' Calcio d'angolo per l'Atalanta che si porta tutta in avanti, McKennie, esausto, spazza.22:39

90'+2' YILDIZ! Atalanta tutta in avanti, ripartenza letale dei bianconeri con McKennie che serve Yildiz, conclusione in diagonale, palla alla sinistra di Carnesecchi.22:37

90' Ci saranno 5 minuti di recupero.22:35

87' Nella Juventus dentro Fagioli per Locatelli.22:31

86' Cartellino giallo per Mbangula che ferma una ripartenza.22:31

84' ATALANTA VICINA AL GOL! Zaniolo parte in velocità e entra in area dalla destra, sterza sul sinistro prendendo il tempo a Kalulu e calcia sul primo palo, ma Di Gregorio manda in angolo.22:30

83' Reazione della Juventus, Yildiz scodella in area, Locatelli di testa prova ad angolarla, ma Carnesecchi è attento.22:28

81' Nella Juventus entra Mbangula per Nico Gonzalez.22:25

81' Hien prende il posto di Scalvini.22:25

80' Due cambi nell'Atalanta, entra Zaniolo per Lookman.22:25

78' GOL! ATALANTA - Juventus 1-1! Rete di Retegui. Cross di De Roon dalla sinistra, Bellanova fa da sponda per Retegui che anticipa Savona e di testa trafigge Di Gregorio.



Guarda la scheda del giocatore Mateo Retegui22:26

75' Sostituzione nella Juventus, entra Douglas Luiz per Thuram.22:19

74' Cartellino giallo per Kolasinac, fallo su Nico Gonzalez.22:19

70' Preme l'Atalanta ma il muro eretto dalla Juventus regge.22:14

65' Retegui prende il posto di De Ketelaere.22:11

65' Due cambi nell'Atalanta, entra Bellanova per Zappacosta.22:11

65' EDERSON! Il bresiliano riceve palla al limite, stop e conclusione violenta, palla di poco alta sopra la traversa.22:11

62' Anticipo di McKennie che riesce a prendere il tempo al difensore e ad entrare in area, ma calcia addosso a Carnesecchi.22:07

60' ATALANTA VICINA AL PAREGGIO! Batti e ribatti in area, Lookman prova la conclusione ma Gatti sulla linea salva la propria porta.22:05

56' Piazzato di Ederson dal limite, Carnesecchi smanaccia.22:01

55' Sostituzione nell'Atalanta, entra Samardzic per Pasalic.22:01

54' GOL! Atalanta - JUVENTUS 0-1! Rete di Kalulu. McKennie prende palla a metà campo, con il tempo giusto serve Kalulu in profondità, il difensore sotto porta batte Carnesecchi.



Guarda la scheda del giocatore Pierre Kalulu22:00

50' RISPONDE L'ATALANTA! Contropiede dei bergamaschi, Pasalic si fa tutto il campo, arriva al limite e prova a piazzarla. Palla di poco alta sopra la traversa.21:58

50' JUVENTUS AD UN PASSO DAL VANTAGGIO! Spizzata di Kalulu da calcio d'angolo e palo, Carnesecchi è bravissimo a togliere la palla dalla linea di porta.21:56

49' Percussione di Gatti che prova a sfondare al centro e concludere dal limite, palla ancora deviata in angolo.21:54

47' Subito Yildiz, Gatti serve il compagno che prova la conclusione dal limite, palla deviata.21:52

46' Inizia il secondo tempo di ATALANTA - JUVENTUS. Si riparte senza sostituzioni.21:50

Ritmi alti e continui capovolgimenti di fronte ma il risultato non si sblocca. La squadra di casa tiene più il possesso del pallone, ma è la Juventus a sfiorare il vantaggio nel finale con Nico Gonzalez.21:33

45'+3' Fine primo tempo: ATALANTA - JUVENTUS 0-0.21:33

45'+2' Tiro cross di Yildiz dalla sinistra, Koopmeiners la sfiora, ma Carnesecchi con un balzo devia in angolo.21:34

45' Ci saranno 2 minuti di recupero.21:30

44' NICO GONZALEZ! Controllo e conclusione angolata dal limite, palla ad un soffio dal palo alla destra di Carnesecchi.21:29

40' Azione in velocità dell'Atalanta, triangolo tra Lookman e Pasalic con il croato che al momento del tiro si fa murare da Thuram.21:26

39' Interessante cross dalla sinistra di Yildiz, Koopmeiners la sfiora solamente.21:24

34' Azione prolungata della Juventus, il pallone finisce al limite dell'area a McKennie che ci prova di prima, blocca sicuro Carnesecchi.21:19

30' Mezz'ora di gioco, ritmi alti e partita equilibrata.21:15

25' Perde palla Cambiaso a metà campo, Lookman scatta e dal limite fa partire una conclusione potente ma Di Gregorio è attento.21:11

21' Koopmeiners vince un contrasto al limite dell'area e prova la conclusione ad incrociare. Palla alla sinistra di Carnesecchi.21:06

20' L'Atalanta prova a comandare il gioco, ma la Juventus è aggressiva e nelle ripartenze sta mettendo in difficoltà la retroguardia bergamasca.21:06

16' Molti scontri in mezzo al campo ma partita vivace.21:00

13' Cross dalla sinistra, De Ketelaere prova a spizzarla di testa. Palla sul fondo.20:58

8' Ci prova Lookman da fuori area, conclusione rasoterra, blocca Di Gregorio.20:53

7' Koopmeiners perde palla in mezzo al campo, De Ketelaere prova a scappare col pallone, ma entrato in area si fa recuperare.20:52

3' Possesso palla Atalanta in questi primi minuti.20:47

1' FISCHIO D’INIZIO DI ATALANTA - JUVENTUS. Arbitra Doveri.20:45

Nell'Atalanta in difesa fuori Hien, dentro Scalvini con Djimsiti centrale. In avanti rientra Lookman dal primo minuto, con lui De Ketelaere e Pasalic. Nella Juventus Savona e Cambiaso terzini, McKennie alto a sinistra, mentre in attacco sarà Nico Gonzalez il riferimento più avanzato.20:01

Formazione JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio - Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso - Thuram, Locatelli - Yildiz, Koopmeiners, McKennie - Nico Gonzalez. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Adzic, Fagioli, Weah, Douglas Luiz, Rouhi, Mbangula.19:58

Formazione ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi - Scalvini, Djimsiti, Kolasinac - Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri - Pasalic, Lookman - De Ketelaere. A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Hien, Sulemana, Zaniolo, Bellanova, Samardzic, Palestra, Retegui, Brescianini.19:58

Nella scorsa stagione due pareggi negli incroci tra le due squadre che si sono sfidate anche nella finale di Coppa Italia, con la vittoria di misura della Juventus per 1-0.18:09

Recupero della 19a giornata tra Atalanta e Juventus, staccante in classifica da nove punti in favore dei bergamaschi. Bianconeri alla caccia di punti per riagganciare la zona Champions League, la Dea per riavvicinare la vetta della classifica.18:07

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp