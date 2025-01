Juventus abbonata ai pareggi, i cambi di Motta e l'ennesimo flop di Koopmeiners scatenano il web

Tredicesimo pari per i bianconeri, che ancora una volta passano in vantaggio con Kalulu ma vengono raggiunti dall'Atalanta: nel mirino dei tifosi la gestione dell'allenatore e la prova deludente dell'olandese

Tredicesimo pareggio su 20 partite, ennesima volta in cui i bianconeri sprecano un vantaggio subendo il gol che impedisce la vittoria. Per ritrovare inoltre un numero di vittorie così basso bisogna risalire a una stagione nefasta, quella del 1998/1999 con le dimissioni di Lippi.

Juve, ennesimo pareggio

La Juventus ha lasciato per strada 14 punti, di fatto buttandoli, dopo aver sbloccato per prima il match. Se fosse stata in grado di resistere con maggiore efficacia agli attacchi avversari, oggi non avrebbe 34 punti ma 47, e sarebbe prima in classifica. Ma il periodo ipotetico non si applica alla implacabile legge del rettangolo verde, che parla del tredicesimo pareggio, seppure su un campo difficile come quello dell’Atalanta. La Juventus non ha giocato male, per lunghi tratti ha messo sotto gli orobici; ma poi, come al solito, i bianconeri sono calati non potendosi appoggiare su punte di ruolo, ed hanno subito il pareggio di Retegui.

Thiago Motta sotto accusa

Sotto accusa, ancora una volta, la gestione della partita di Thiago Motta, che era in tribuna per squalifica. Non è piaciuto innanzi tutto il cambio di Thuram al 29′ del secondo tempo: il francese è stato uno dei migliori, e tantissimi tifosi non avrebbero voluto che uscisse. Ma in particolare l’accusa è stata quella di non aver tolto l’ancora una volta evanescente Koopmeiners, che schierato in posizione avanzata ha fallito un’occasione in apertura, poi lanciato un paio di volte in verticale non è riuscito mai a farsi valere. Nella ripresa, l’olandese è stato praticamente inesistente, a fronte della necessità di qualcuno che abbassasse la linea dell’Atalanta nel momento di maggior pressione orobica.

Juve, dubbi sui cambi

Ruolo che avrebbe potuto ricoprire anche Nico Gonzalez, sostituito invece per Mbangula che non ha avuto un buon impatto sulla partita, oltretutto schierato in posizione più centrale. La stessa dinamica che si è ripetuta anche in occasione delle frequenti sostituzioni di Vlahovic: la squadra per forza di cose ha dovuto abbassare il baricentro, subendo la pressione che ha portato al gol di Retegui. E, nei minuti finali, l’Atalanta ha schiacciato la Juventus che però, nonostante tutto, ha avuto un’occasione in contropiede con Yildiz.

Juve, tifosi scatenati

Giuse infatti accusa. “Ennesimi cambi sbagliati“. Mentre Gianni è amaro: “A parte tutto , potevamo chiuderla tranquillamente stasera , ma non abbiamo ancora l’esperienza giusta . Aspettiamo quei 2/3 rinforzi e vediamo come va per quest’anno. Forza Juve”. Gianpaolo se la prende con il tecnico: “Con Thuram avevi in mano il centrocampo, e tu cosa fai? Lo cambi! Ma sei del mestiere Thiago? Se non sai fare i cambi non farli. Lascia tutto così!”. Fabrizio la vede allo stesso modo: “Si commettono sempre gli stessi errori da inizio anno: si levano i migliori in campo e puntualmente pareggiano! Ma possibile che koop e savona siano insostituibili? Fino al 75imo stavamo facendo un’ottima partita. Peccato”. Nico senza mezzi termini: “Che scarso Koopmeiners mamma mia di una lentezza disarmante”.

Koopmeiners nel mirino

Vincenzo aggiunge: “Il pareggio a Bergamo ci può stare,ma credo che un primo bilancio lo si possa fare, è finito ufficialmente il girone di andata, dove registriamo una vittoria in più del Verona. Personalmente mi basterebbe per esonerare Motta, fosse capitato ciò con Allegri…apriti cielo”. E Giulio: “Ancora cambi incomprensibili, Motta responsabile, puntualmente toglie equilibrio al centrocampo nel momento più importante, sembra quasi lo faccia apposta”. Franco allarga il discorso: “Senza Vlahovic si gioca nettamente meglio. Se motta smettesse di togliere Thuram per tenere dentro il suo cocco Koopmeiners forse, ma dico forse, una la potresti portare a casa”. Daniele mette il dito sul nervo scoperto: “Ahimè, manca sempre Koop.. nel secondo tempo forse ha toccato 1 pallone. I match analist dovrebbero far presente al mister che forse è il momento di provare altro, per poter giocare alla pari (numericamente) con gli avversari”.