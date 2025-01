Champions League: arbitro francese per Brugge-Juventus, il lituano Rusmas all'Atalanta, fece infuriare i viola

Designati i fischietti per le gare di martedì della Phase league, per Bologna-Borussia l'olandese Gozubuyuk, in campo anche Massa per Atletico-Bayer

Pubblicato: 19-01-2025 10:56