Maccabi-Fiorentina, moviola: giuste proteste viola e il doppio giallo in 10'

La prova dell’arbitro Rumsas negli ottavi di Europa League in Maccabi-Fiorentina analizzata ai raggi X, il fischietto rumeno ha espulso un giocatore

08-03-2024 05:54

Trentacinque anni, lituano, è Rumsas l’arbitro scelto dall’Uefa per l’andata degli ottavi di Europa League tra Maccabi e Fiorentina. Quattro presenze in Champions per lui in carriera mentre quest’anno, in competizioni UEFA, ha diretto anche Olympiakos-Cukaricki (qualificazioni Europa League) e Glasgow-Servette (qualificazioni Champions League). Vediamo come se l’è cavata ieri.

I precedenti di Rumsas con i viola

E’ stata la prima volta con i viola per il fischietto lituano, che con le italiane vanta un solo precedente: la vittoria della Lazio a Glasgow col Celtic per 2-1 durante la fase a gironi della Champions in corso.

Rumsas ha ammonito anche Italiano

Coadiuvato dagli assistenti Radiuš e Sužiedėlis con Valikonis IV uomo e due inglesi al Var e all’Avar, Coote e Attwell, l’arbitro ha ammonito 5 giocatori e ne ha espulso uno: 10′ Mohamed (M), 45’+2 Italiano (F) non dal campo, 56’ Dego (M) non dal campo, 69’ Show (M), 83′ Kayode (F), 87’ Milenkovic (F). Espulso Show (M) all’80’ per doppia ammonizione. Recupero: 3′, 5’

Maccabi-Fiorentina, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 13’ nell’azione che porta al calcio d’angolo da cui nasce l’1-1 del Maccabi Haifa, Khalaili era in fuorigioco. Ranieri protesta, ma il Var non può intervenire dopo il gol. Al 34’ Biraghi entra in area di rigore e l’arbitro ferma l’azione per un suo fallo di mano inesistente: il capitano viola controlla il pallone col petto, come conferma il Var dopo il check. All’81’ Show rimedia due cartellini gialli giusti nel giro di dieci minuti e viene espulso, lasciando in dieci uomini i suoi in Maccabi Haifa-Fiorentina.