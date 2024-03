Pagelle Maccabi Haifa-Fiorentina 3-4: Barak fa esplodere di gioia la Viola

Andata degli ottavi di finale di Conference League: Italiano la vince coi cambi. Bene Nzola schierato titolare, Nico Gonzalez illumina con le sue giocate: male Ranieri.

07-03-2024 23:16

Emozioni senza soluzione di continuità, ma alla fine è festa Fiorentina: battuto il Maccabi Haifa con il finale di 4-3. Viola in vantaggio con Nzola, ripresi da Seck e ribaltati da Kinda. Nel secondo tempo pareggio di Beltran, reti di Khalaili, Mandragora e Barak al 95′. Un buon punto da cui ripartire in vista del match di ritorno in cui andranno limate le disattenzioni che hanno fatto rischiare di capitolare e confermato lo spirito e l’intraprendenza messo in campo anche quando c’è stato da rimontare.

Maccabi Haifa-Fiorentina, la chiave della partita

I cambi di Italiano e la tenacia della Viola, brava a non disunirsi quando è stata rimontata dopo essere passata in svantaggio e a pareggiare per due volte prima di andare a vincere. La Fiorentina si è travestita da Inter e con una serata in versione “pazza” ripartirà dal minimo vantaggio tra una settimana al “Franchi”.

Maccabi Haifa, top e flop

Pierrot 7: A tratti imprendibile, crea più di un grattacapo a Milenkovic. Con i suoi tagli alle spalle dei difensori della Viola è un’autentica spina nel fianco. Manda in porta Khalaili: 3-2.

A tratti imprendibile, crea più di un grattacapo a Milenkovic. Con i suoi tagli alle spalle dei difensori della Viola è un’autentica spina nel fianco. Manda in porta Khalaili: 3-2. Seck 6.5: Punisce la difesa della Fiorentina in formato presepe vivente anticipando Milenkovic sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Punisce la difesa della Fiorentina in formato presepe vivente anticipando Milenkovic sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Kinda 6.5: Buca Terracciano con un gran diagonale firmando il 2-1.

Buca Terracciano con un gran diagonale firmando il 2-1. Mohamed 6.5: Gran passaggio filtrante per Kinda, che batte Terracciano portando in vantaggio il Maccabi Haifa.

Gran passaggio filtrante per Kinda, che batte Terracciano portando in vantaggio il Maccabi Haifa. Khalaili 6: Si divora il gol dell’1-1 calciando incredibilmente a lato un rigore in movimento. Si riscatta liberandosi di Ranieri e prima di realizzare la rete del 3-2. Classe 2004, ha un futuro radioso davanti.

Si divora il gol dell’1-1 calciando incredibilmente a lato un rigore in movimento. Si riscatta liberandosi di Ranieri e prima di realizzare la rete del 3-2. Classe 2004, ha un futuro radioso davanti. Simic 5.5: Beffato nella sua zona di competenza da Nzola in avvio di gara e dal Beltran nella ripresa. Poi, gli prende le misure.

Beffato nella sua zona di competenza da Nzola in avvio di gara e dal Beltran nella ripresa. Poi, gli prende le misure. Show 5: Meno brillante rispetto a Mohamed, buon passo ma rimedia due gialli ingenui lasciando i suoi in inferiorità numerica nelle battute finali.

Fiorentina, le pagelle

Terracciano 6: Incolpevole sui gol del Maccabi, evita momentaneamente il tris con una bella parata su Pierrot.

Incolpevole sui gol del Maccabi, evita momentaneamente il tris con una bella parata su Pierrot. Kayode 6: Cross al bacio per il colpo di testa vincente di Nzola al 2′. Spinge a più non posso sulla corsia di competenza.

Cross al bacio per il colpo di testa vincente di Nzola al 2′. Spinge a più non posso sulla corsia di competenza. Milenkovic 5.5: Si fa anticipare da Seck, che firma l’1-1. Pierrot è un brutto cliente e lo mette in grande difficoltà. Giallo eccessivo e pesante: salterà il ritorno.

Si fa anticipare da Seck, che firma l’1-1. Pierrot è un brutto cliente e lo mette in grande difficoltà. Giallo eccessivo e pesante: salterà il ritorno. Ranieri 5: Khalaili lo supera con eccessiva facilità nell’azione che culimina nel 3-2 del Maccabi Haifa.

Khalaili lo supera con eccessiva facilità nell’azione che culimina nel 3-2 del Maccabi Haifa. Biraghi 6: Dà il la all’azione che porta al gol di Beltran. Personalità al servizio della causa. Nel secondo tempo subisce un colpo al viso da Show: ammonito, salterà il return match. Duetta con Biraghi e firma l’assist per il 3-3 di Mandragora.

Dà il la all’azione che porta al gol di Beltran. Personalità al servizio della causa. Nel secondo tempo subisce un colpo al viso da Show: ammonito, salterà il return match. Duetta con Biraghi e firma l’assist per il 3-3 di Mandragora. Duncan 5.5: Si accende a intermittenza. Prova a farsi ad attaccare lo spazio, ci riesce con fortune alterne (29′ st Bonaventura 6: Innesca Barak, che fa esplodere la gioia della Fiorentina).

Si accende a intermittenza. Prova a farsi ad attaccare lo spazio, ci riesce con fortune alterne (29′ st Innesca Barak, che fa esplodere la gioia della Fiorentina). Mandragora 6.5: Piattone perfetto per il 3-3 che pesa tantissimo. Partita solida e disciplinata (37′ st Barak 7: Una pennellata d’autore. Il timbro sul successo della Fiorentina).

Piattone perfetto per il 3-3 che pesa tantissimo. Partita solida e disciplinata (37′ st Una pennellata d’autore. Il timbro sul successo della Fiorentina). Ikoné 5: Evanescente, discontinuo, non riesce a lasciare il segno (43′ st Sottil sv: Entra a giochi fatti. O quasi).

Evanescente, discontinuo, non riesce a lasciare il segno (43′ st Entra a giochi fatti. O quasi). Beltran 6.5: Conferma di essere in stato di grazia avventandosi come un falco sulla sponda di Nzola.

Conferma di essere in stato di grazia avventandosi come un falco sulla sponda di Nzola. Nico Gonzalez 6: Vivacissimo soprattutto nella ripresa: sfiora il gol del 3-2, manda Mandragora a un passo dal gol.

Vivacissimo soprattutto nella ripresa: sfiora il gol del 3-2, manda Mandragora a un passo dal gol. Nzola 6.5: Italiano gli dà fiducia e lui ci mette solo due minuti per sbloccare la partita con un colpo di testa perfetto su assist di Kayode. Si eclissa scomparendo dalla partita, ma è sua la torre che permette a Beltran di spedire in fondo al sacco il pallone del momentaneo 2-2 (29′ st Belotti 6: Lotta come un leone).

Italiano gli dà fiducia e lui ci mette solo due minuti per sbloccare la partita con un colpo di testa perfetto su assist di Kayode. Si eclissa scomparendo dalla partita, ma è sua la torre che permette a Beltran di spedire in fondo al sacco il pallone del momentaneo 2-2 (29′ st Lotta come un leone). Italiano (allenatore) 7: Nzola titolare si rivela una mossa vincente. La vince coi cambi. Ammonito: era in diffida, sarà squalificato e non potrà accomodarsi tra una settimana al “Franchi” in occasione del match di ritorno.

Maccabi Haifa-Fiorentina, la pagella dell’arbitro

Maccabi Haifa-Fiorentina è stata arbitrata dal lituano Donatas Rumšas. A coadiuvarlo i connazionali assistenti di linea Radiuš e Sužiedėlis. Lituano anche il quarto uomo Valikonis. Al VAR l’inglese Coote affiancato da un altro direttore di gara britannico: Attwell. Manca il secondo giallo a Mohamed: oltre al danno la beffa, Italiano ammonito per proteste e squalificato per il match di ritorno. Opinabile la gestione dei cartellini. Voto 5.

Il tabellino di Maccabi Haifa-Fiorentina

Il tabellino.

MACCABI HAIFA-FIORENTINA 3-4

MARCATORI: pt 2′ Nzola (F), 13′ Seck (M), 29′ Kinda (M); st 23′ Beltran (F), 32′ Khalaili (M), 38′ Mandragora (F), 50′ Barak (F).

MACCABI HAIFA (3-4-2-1): Kaiuf; Simic, Seck, Gershon; Kandil (65′ Feingold), Mohamed (65′ Naor), Show, Cornud; Khalaili (86′ Podgoreanu,), Kinda (75′ Lesovoy); Pierrot. A disp. Ben Shimol, Dahan, Fucs, Goldberg, Nitzan, Refaelov. All. Degu.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Duncan (75′ Bonaventura), Mandragora (83′ Barak); Ikoné (88′ Sottil), Beltran, N. Gonzalez; Nzola (75′ Belotti). A disp. Martinelli, Vannucchi, Comuzzo, Dodo, Faraoni, Parisi, Infantino, Maxime Lopez. All. Italiano.

ARBITRO: Rumsas (Lituania).

NOTE: Espulso al 35′ st Show per somma di ammonizioni. Ammoniti: Mohamed (M), Show (M), Kayode (F), Milenkovic (F). Recupero tempo: pt 3′, st 5′.