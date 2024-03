Si sollevano le luci allo Jozsef Stadion di Budapest, è tempo di Maccabi Haifa-Fiorentina!In questa copiosa serata di incontri europei, il sorteggio pone a confronto israeliani e Viola nel match d'andata degli ottavi di finale. Il percorso delle due odierne contendenti risulta assai diverso: i gigliati hanno staccato il pass per gli ottavi grazie ad un pieno primo posto, in testa al girone F, guadagnando l'accesso diretto alla fase successiva; più tortuoso il cammino degli israeliani, che hanno ottenuto la chance delle fase finali imponendosi ai playoff sul Gent, complice il trionfo per 1-0 nello spareggio d'andata ed un pareggio per 1-1 nella sfida di ritorno.20:15