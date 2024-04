Inter, Rose Villain spoilera la canzone per lo Scudetto su TikTok: il video infiamma il web

L'anticipazione del brano realizzato da Rose Villain, Madame e Tananai per la seconda stella dell'Inter è subito virale e divide il pubblico dei social.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Una canzone per lo Scudetto. Tre giovani artisti di fede nerazzurra hanno unito le forze per celebrare il tricolore della seconda stella dell’Inter. Si tratta di Rose Villain, Tananai e Madame che hanno realizzato a tempo di record un brano dal titolo “Ho fatto un sogno”. Un sound celebrativo di cui proprio Rose Villain ha fornito una succosa anteprima su TikTok. Uno spoiler in piena regola di 26 secondi, diventato immediatamente virale.

Scudetto Inter, lo spoiler di Rose Villain

Rose, tifosissima nerazzurra, ha condiviso sul suo account ufficiale uno spezzone del brano, diffondendone a palla l’audio in sottofondo e simulando di cantarlo in diretta. Ecco il video con lo spoiler della canzone Scudetto.

Il brano per il tricolore con Madame e Tananai

La società del presidente Zhang aveva presentato così la canzone, che sarà diffus su tutte le piattaforme musicali a partire da venerdì 26 aprile e che sarà ovviamente eseguita domenica 28 nella grande festa Scudetto successiva al match di campionato contro il Torino: “Un brano che fa battere il cuore, che parla di un amore viscerale, di Milano, e lo fa con uno sguardo proiettato verso il futuro, al prossimo traguardo da raggiungere ‘ma io ne voglio di più…’ come cita il ritornello”. Parole che riecheggiano, non a caso, nel testo del brano, spoilerato da Rose Villain sui social.

La canzone per l’Inter divide i social, ma è virale

E a proposito di social, come è stato accolto il breve spezzone condiviso da Rose Villain? “Mi sento tradito”, è uno dei primi commenti di un follower della cantante, che evidentemente non tifa Inter. “Mi sei scaduta”, un’altra reazione di un’utente dal cuore rossonero. E gli interisti? “Ti amo ancora di più, forza Inter”. Oppure: “Sempre detto che le migliori sono interiste”. Ma non tutte le recensioni sono positive: “Sembra il ballo del qua qua”. E anche: “Oggettivamente una schifezza”. Ma in generale il sound moderno e lo stile coinvolgente non lasciano indifferenti i tifosi: “Chi critica sta canzone posso capirlo ma la realtà è che va a prendere tutta quella fascia di giovani tifosi che seguono il genere e farà un boom clamoroso”.