Inter: Calhanoglu riaccende la polemica con i tifosi del Milan, Lautaro dà indizio sul futuro

Lo scudetto con l'Inter conquistato nel derby vissuto come una rivincita dal turco: "Non dimentico ciò che mi è stato fatto dai tifosi rossoneri".

La seconda stella illumina la Milano nerazzurra. E sulla marcia trionfale dell’Inter sono impresse le firme di Calhanoglu e capitan Lautaro. Il primo accende di nuovo la polemica con i tifosi del Milan, che non hanno mai digerito il passaggio nel club rivale; il Toro, invece, fornisce un indizio social che fa sognare il popolo interista.

Calhanoglu non dimentica: è di nuovo polemica con i tifosi del Milan

In un’intervista rilasciata al quotidiano ‘Il Giornale’, Calhanoglu esulta per lo scudetto conquistato nel derby ma non dimentica il passato e i momenti difficili vissuti quando ha deciso di lasciare il Milan a costo zero per approdare ai rivali dell’Inter. “Per me è stata una grande rivincita per la sofferenza che ho provato l’anno in cui sono arrivato all’Inter, quando abbiamo perso lo scudetto. Non posso dimenticare ciò che è stato fatto contro di me e la mia famiglia dai tifosi milanisti, ma sapevo che tutto sarebbe finito bene. Vincere lo scudetto nel derby è stata la mia soddisfazione più grande. Era tutto scritto. Dio voleva così perché lui sa che io non ho meritato quello che mi hanno fatto”.

Lo scudetto con l’Inter e il rapporto Milan0: il Calha-pensiero

Undici gol in campionato, infallibile dagli undici metri: oggi Calhanoglu è uno dei centrocampisti più forti del pianeta. “Questa vittoria mi ripaga di tutto – continua il turco -. Abbiamo fatto una stagione strepitosa, non potrei essere più felice. A Milano mi sento a casa: vorrò vivere qui quando finirò la mia carriera. E poi la maggior parte dei milanesi mi ama: lo sento”. Insomma Calha, cuore nerazzurro. Del resto, già la scorsa estate ha rifiutato una proposta milionaria dall’Arabia Saudita pur di continuare la sua avventura con l’Inter.

Lautaro Martinez e quel post che fa sognare i tifosi dell’Inter

I tifosi nerazzurri attendono con ansia la fumata bianca in merito al rinnovo del capitano. Durante i festeggiamenti post derby scudetto Lautaro ha dichiarato: “Speriamo. Dobbiamo trovare un accordo con la società”. Ma sui social potrebbe aver lanciato un indizio che lascia ben sperare sulla sua permanenza all’Inter. Già, il Toro ha posta una sua immagine con i pugni al cielo accompagnata da questo messaggio: “Sognando di nuovo il Tricolore”. La firma è imminente? Se lo augurano tutti nella Milano nerazzurra.