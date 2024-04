Inter, Lautaro si commuove in diretta tv poi spaventa i tifosi sul futuro

Il bomber nerazzurro, intervistato da Dazn a fine partita, piange davanti alle telecamere nel festeggiare lo scudetto della seconda stella

E’ mancato solo il suo gol, che in realtà è il grande assente da fine febbraio, ma Lautaro Martinez anche nel derby scudetto è stato decisivo con la sua garra unita alla calma da leader. L’argentino a fine partita, con la seconda stella in tasca, si è commosso mettendosi a piangere in diretta tv intervistato da Dazn.

Lautaro piange in diretta

E’ finito da pochi minuti il derby della seconda stella interista quando, dopo la festa di gruppo al fischio finale, Lautaro Martinez viene bloccato da Diletta Leotta che lo intervista a caldo su Dazn. Il Toro ha la voce rotta dall’emozione, inizia a parlare, dice: “E’ la cosa piu bella che la vita mi ha regalato, si può vincere e perdere ma così è troppo bello”. Poi i primi singhiozzi. L’argentino è commosso, si interrompe. Quindi in diretta tv si ferma e si asciuga le lacrime. Una scena insolita.

La dedica di Lautaro per lo scudetto

Quando si riprende dall’emozione l’argentino rivela la dedica dello scudetto: “E’ per i miei figli, per la mia famiglia che mi è sempre stata vicina”. Vincere nel derby ha un doppio sapore: “L’ho detto ai ragazzi ci troviamo in una situazione che non era mai capitata, vincere nel derby, guarda questo stadio, è incredibile, saluto i tifosi perchè ci spingono sempre, e per tutti quelli che lavorano al nostro fianco, dobbiamo continuare su questa strada, da quando sono arrivato abbiamo iniziato un percorso importante, ho già vinto tanto e vorrei continuare“.

Lautaro non rassicura sulla firma

Quando si parla di rinnovo però cambia l’umore. Tutti aspettano la firma del bomber ma Lautaro gela tutti e dice: “Eh, la firma speriamo, dobbiamo trovare un accordo con la società ma oggi voglio godermi questo scudetto, abbiamo cambiato 12 giocatori questa estate e siamo entrati nella storia di questo grande club, oggi la giornata non finisce più, vado ora sotto la curva a festeggiare”