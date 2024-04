Scudetto Inter, La Russa si scatena: "I milanisti ci hanno chiesto di abolire il derby"

Il presidente del Senato, grande tifoso nerazzurro, dopo la festa: lo Scudetto di "cartone" del 2006? Quello che mi fa godere di più, seguo quello che dice il presidente Moratti"

“I satelliti si sono allineati e hanno messo in campo una probabilità su un milione: come si poteva pensare di vincere il ventesimo scudetto esattamente quando giochi contro il Milan, che ti riceve in casa da secondo in classifica. C’è una probabilità su dieci milioni. I satelliti però si sono allineati e sono spuntate due stelle…”.

Inter campione, La Russa sfotte i milanisti

Sono state le parole a Rai Radio1 del presidente del Senato, fondatore di Fratelli d’Italia e grande tifoso nerazzurro Ignazio La Russa, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari. “So che i milanisti hanno avanzato una proposta: in un campionato ci sono troppe partite e propongono di abolirne due: i derby…”. La Russa ha raccontato di aver festeggiato con i giocatori e la dirigenza interista. “Sono tornato alle tre, mio figlio, che era con me, alle sei…”. “Il coro ‘chi non salta milanista è’? “Forse accennato una volta sola – ha spiegato il presidente del Senato a Rai Radio1 -, non ci sono stati cori contro il Milan ma pro Inter“.

La Russa replica ad Andrea Agnelli

“I satelliti si sono allineati e hanno messo in campo una probabilità su un milione: come si poteva pensare di vincere il ventesimo scudetto esattamente quando giochi contro il Milan – ha aggiunto La Russa – che ti riceve in casa da secondo in classifica? C’è una probabilità su dieci milioni. I satelliti però si sono allineati e sono spuntate due stelle…”. Una domanda gli è stata fatta anche sul tweet dell’ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli, il quale ha ricordato che la Juventus vinse la seconda stella nel 1982. “Forse fino a lì la meritava – risponde – sono quelli dopo di cui non mi vanterei troppo. Moratti ha detto che se non ci fossero state le ‘cose note’ saremmo a 25 scudetti e io seguo quello che dice il grande presidente Moratti“.

Inter, lo Scudetto di cartone mi fa godere

E il riferimento al campionato “conteso” del 2006 viene da sè: “Il cosiddetto ‘scudetto di cartone’ dell’Inter? Quello mi fa godere. E’ lo scudetto di quelli che ci hanno tolto con il trucco, è quello che ci inorgoglisce di più perché sancisce che noi eravamo gli unici di quelli in testa a non aver imbrogliato“.

Inter, tutti i retroscena della festa Scudetto