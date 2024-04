I nerazzurri celebrano il loro ventesimo scudetto, Inzaghi: "Cosi' e' speciale"

Festa Inter per la “seconda stella”: i nerazzurri celebrano il loro ventesimo scudetto, a tre anni di distanza dall’ultimo.

E’ una festa che contagia tutti, dai giocatori commossi ai tifosi allo stadio, a quelli che scendono per le strade di Milano.

Il titolo e’ arrivato a seguito della vittoria per 2-1 nel derby con il Milan, ottenuta grazie ai gol di Acerbi e Thuram.

“Abbiamo sempre lavorato per far si’ che potessero succedere giornate come queste”, confessa Inzaghi.

A fine partita Lautaro Martinez in lacrime: “E’ un sogno. Abbiamo sofferto e lavorato tanto, meritavamo questa allegria”.