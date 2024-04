Inter, sfilata scudetto su due bus e festa in piazza Duomo. E Zhang prepara il regalo per i nerazzurri

La parata della squadra di Simone Inzaghi inizierà domenica dopo la gara col Torino al Meazza e dopo 8 km di percorso terminerà nel luogo simbolo della città di Milano

L’Inter e i suoi tifosi si preparano alla sfilata scudetto che si terrà domenica, dopo la partita col Torino in programma alle ore 12:30: due bus trasporteranno la squadra di Simone Inzaghi fino a piazza Duomo dove è in programma la festa. Intanto il presidente Steven Zhang ha preparato un regalo speciale per i giocatori.

Inter, domenica la sfilata scudetto fino a piazza Duomo

È fissata per domenica 28 aprile la festa scudetto dell’Inter neo-campione d’Italia: le celebrazioni inizieranno attorno alle ore 16, ovvero dopo la partita col Torino in programma allo stadio Meazza alle ore 12:30, con la sfilata di due bus scoperti su cui viaggeranno i giocatori nerazzurri. La parata percorrerà 8 km per poi fermarsi in piazza Duomo, sede della vera e propria festa tricolore. Conclusa la sfilata, i giocatori si affacceranno da Terrazza Duomo 21, locale che si trova proprio nel luogo simbolo della città di Milano.

Inter, la richiesta di Calhanoglu e Thuram a Zhang

Mentre i preparativi della festa vanno avanti, Steven Zhang ha accontentato i giocatori dell’Inter che gli chiedevano un regalo extra per aver riportato lo scudetto sulle maglie dell’Inter. L’appello era arrivato dalla coppia Thuram–Calhanoglu, che durante una diretta Instagram aveva ricordato al presidente che, in fondo, non gli erano costati nulla in termini di cartellino (entrambi sono arrivati a parametro zero) e che dunque meritavano un riconoscimento aggiuntivo al premio scudetto già fissato dal presidente.

Inter, un orologio da Zhang per ricordare lo scudetto

Zhang ha dunque regalato a ogni giocatore diventato neo-campione d’Italia un orologio: il premio non è andato solo a Thuram e Calhanoglu, ma a tutta la squadra. L’Inter non ha fornito dettagli sul presente, ma è probabile che si tratti di un orologio della D1 Milano, brand che ha da poco siglato un accordo con l’Inter.