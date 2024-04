ATP Madrid, Sinner-Sonego diretta live: derby italiano sulla terra rossa spagnola

Sono 4 i precedenti tra Sinner e Sonego con Jannik che in questo momento conduce per 4-0. Tutti i confronti diretti sono arrivati nel 2023 con il numero 2 del Mondo che si è imposto in due set a Montpellier (quarti di finale), in tre set sull’erba di Halle; in tre set agli US Open e in due set a Vienna (torneo che Jannik ha poi conquistato). Si tratta però del primo confronto diretto sulla terra rossa.