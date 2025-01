La Juve ripiomba nella pareggite a Bruges, bufera su Koopmeiners, Cambiaso e Vlahovic. E Capello stronca Motta

Tifosi bianconeri scatenati sui social: dopo un primo tempo soporifero, la ripresa regala poche emozioni. Lo 0-0 allontana gli ottavi, l'allenatore e alcuni big sotto accusa.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Sembrava guarita dopo il 2-0 al Milan, invece la Juventus è ancora affetta da pareggite acuta. Questa l’amara constatazione per i tifosi bianconeri dopo lo scialbo 0-0 di Bruges, o Brugge se si nomina la città fiamminga in lingua neerlandese. Avrebbe dovuto dannarsi l’anima per cercare i tre punti, la squadra di Motta: e invece è sembrata viaggiare col freno a mano tirato, cercando di ridurre al minimo i rischi e di portare a casa almeno la certezza di disputare i playoff. E pensare che alla Juve vincere è – o forse: era – l’unica cosa che conta.

Bruges-Juventus 0-0: sbadigli e amarezza tra i tifosi

Sbadigli tanti, tiri in porta pochi. O addirittura zero. Questa, in sintesi, la serata di Champions per la Juve. “Siamo davvero una squadra senza attributi, allenata da un incapace pompato dai media”, è il caustico commento di un tifoso deluso. “La Juve: dormire, dormire, dormire. Fino alla fine dormiamo”, scrive ironicamente una fan parafrasando un vecchio tormentone di Claudio Cecchetto. “Novanta minuti di niente non potevano che finire con un pareggio inutile“, il commento di un altro utente.

Juve, i big deludono: quanti veleni su Koopmeiners

Dalla squadra ai singoli: “Nico Gonzalez, Koopmeiners, Douglas Luiz i peggiori…praticamente i colpi estivi di Giuntoli. E Motta che li ha messi in campo insieme in una partita decisiva per la qualificazione”, sottolinea un appassionato. “Koop ha scritto nel contratto che è vietato cambiarlo?”, è invece uno dei tanti messaggi rivolti all’olandese. “Con un allenatore normale Koopmeiners partirebbe dalla panchina per un mese di fila”, azzarda un altro. “Non era Koop, era ancora una volta il cugino brocco”.

Cambiaso e Vlahovic nel mirino: distratti dal mercato?

Altre critiche feroci a due “pezzi pregiati” del mercato: Cambiaso e Vlahovic. “Cambiaso ormai in caduta libera, stava per costarci altri 3 punti anche oggi, ma non bastano 70 milioni. Come no”, ironizza un tifoso. “Cambiaso ti si è voluto bene ma se hai la testa al City comincia già a prendere i biglietti“, è un’altra bordata. “Vlahovic credo abbia perso ogni pallone che ha toccato”, è un messaggio contro Dusan. “Due palloni toccati, due palloni passati agli avversari… liberiamocene il prima possibile“. E ancora: “Stasera Vlahovic peggio del peggio”.

Capello attacca Motta: “La Juve doveva giocare col centravanti”

Dalle critiche sul web a quelle negli studi tv. Tra i più delusi per l’atteggiamento, la prestazione e anche il risultato della Juventus anche Fabio Capello. L’ex allenatore, dagli studi Sky, ha criticato in particolare una scelta di Thiago Motta: “Non abbiamo capito perché Vlahovic non fosse in campo, la Juve aveva bisogno di un centravanti. Ci vorrebbe una soluzione, la Juve tiene molto il possesso palla ma crea poco. Vedremo se con Kolo Muani le cose cambieranno“.