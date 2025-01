Adani: nuova bordata al "fariseo" Caressa e la sentenza su Kolo Muani

L'ex difensore a Viva el Futbol trova modo di attaccare ancora una volta l'ex collega di Sky e spiega cosa accadrà con i nuovi acquisti della Juventus

Le mosse di mercato della Juventus, in entrata come in uscita, sono state tra gli argomenti dell’ultima puntata di Viva el Futbol, il format su twitch del trio Adani-Cassano-Ventola. Oltre al commento sui recuperi infrasettimanali, alle solite inveterate di FantAntonio contro Leao e a un giro di opinioni sul miglior allenatore italiano di sempre (con ampi consensi per Gasperini) largo spazio è stato dedicato alle mosse della Juventus, che hanno dato spunto ad Adani per attaccare ancora una volta Fabio Caressa per quello che è diventato un tormentone infinito.

Adani esalta Cambiaso

La Juventus rischia di dover dire addio a Cambiaso, seguito con forte interesse dal Manchester City, e per Adani sarebbe una grave perdita: “Cambiaso è un giocatore forte, offre cose nuove nel calcio italiano. Dopo l’infortunio, ha fatto qualche errore, non è andato così col pilota automatico con qualità, personalità, esuberanza come fatto prima. Pep nel City cerca quello che non ha più trovato dopo la partenza di Cancelo, Rico Lewis non fa come Cancelo, Cancelo ha fatto terzino destro, sinistro fino ad andare a fare il mediano”.

Cambiaso al City sarebbe il nuovo Cancelo

E nell’esaltare Cancelo ecco la bordata a Caressa (ancora una volta mai nominato esplicitamente) che ammise pubblicamente di non apprezzare l’esterno ex Inter e Juve:”Cambiaso sta facendo quel lavoro, Cancelo era un top, fammi stare zitto sennò devo tornare a vecchie cose, voglio essere un signore, se le cercassi, verrebbero fuori 58 ore di trasmissione ma mi fermo qua con estrema amarezza dei farisei contemporanei.

Cancelo al City non è mai stato rimpiazzato, Cancelo che ha vinto in Italia, in Inghilterra, in Germania. Le cifre di Cambiaso, lo ammetto, mi sembrano altissime ma è un giocatore nuovo, in Italia queste cose da terzino non le ha mai fatte nessuno, come si diceva per Calafiori”.

Per Adani Vlahovic perderà il posto

Sui due nuovi arrivi, invece, ovvero Kolo Muani e Alberto Costa, Adani dice: “Kolo Muani farà il centravanti al posto di Vlahovic, senza se e senza ma. Kolo Muani alla Juve è una chiamata di un certo tipo. Voi poi se volete chiedere se ci vengono le farfalle allo stomaco per Kolo Muani? Dico no, ma sono d’accordo che è necessario’.

“Alberto Costa è un terzino di 1 e 85 del Vitoria Guimaraes e per tanti scout lo vedono come un giocatore potenzialmente del futuro, un giocatore di un certo livello. E’ un giocatore di propulsione. Secondo me son tutte valutazioni corrette, ribadisco non era il primo da prendere, c’è da sostituire Bremer, c’è da capire Cabal’.