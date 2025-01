Vieri-Cassano e Adani-Caressa, i dissing impazzano: Bobo contro Fantantonio per le parole su sua madre

Continuano i botta e risposta al veleno sui social: la story dell'ex bomber e quella dell'ex difensore riaccendono le polemiche coi due illustri "antagonisti".

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Non solo tra le stelle del rap, i dissing ultimamente vanno di moda anche tra i volti noti dell’opinionismo sportivo, in tv o sul web. Neanche il tempo di star dietro al clamoroso scambio di bordate tra Daniele Adani e Fabio Caressa che è scoppiata – o meglio, si è riaccesa – un’altra lite a suon di veleni e frecciate, quella tra Christian Vieri e Antonio Cassano. A Bobo non sono piaciute le considerazioni espresse dall’ex amico fraterno qualche tempo fa. E gli ha risposto a muso duro.

Cassano al veleno, le parole di fuoco contro Vieri

Ma che ha detto l’ex trequartista di Bari Vecchia, che già di recente aveva fatto arrabbiare Rafael Leao? Durante la sua partecipazione a BSMT, podcast condotto da Gianluca Gazzoli, Cassano si era espresso a modo suo a proposito di Vieri: “È solo un traditore e io non conosco perdono per il tradimento. La fine della Bobo TV? Si arriva a un certo punto dove se tiri troppo si spacca qualcosa che non si può più ricucire. A quella persona là, per me è un capitolo chiuso. Pensavi di essere il migliore? E invece ti sbagliavi, noi continuiamo da soli e lui ora si attacca e non lo segue neanche sua madre“.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Bobo replica: “Vergognati, non nominare mia madre”

Passi per il “traditore”. Passi per “quella persona là”. Ma il riferimento alla madre proprio non è andato giù a Vieri, che ha replicato a Cassano attraverso una storia Instagram dai toni decisamente forti: “Caro Cassano, ti devi solo vergognare. Non permetterti di nominare mia madre!!!! Impara a parlare. Chi parla di famiglia e genitori altrui non vale niente! Pensa a fare la tua vita! Vergognati”. Dei risultati “migliori” (senza però nominare la signora Vieri) Cassano aveva peraltro fatto cenno pure durante l’ultima puntata di Viva el futbol, la nuova trasmissione con Ventola e Adani nata dopo la forzata separazione da Bobo.

Fonte: Christian Vieri Instagram

Adani contro Caressa: gli ultimi aggiornamenti

Intanto ci sono degli aggiornamenti anche a proposito dell’altro botta e risposta a sfondo sportivo. Dopo la “lezione di educazione” di Fabio Caressa, che ha replicato agli insulti rivolti (ma senza nominarlo direttamente) da Lele Adani, l’ex difensore – oggi commentatore Rai – ha diffuso a sua volta una storia sui social. “La parola da sdoganare oggi è fariseo perché questo mondo è pieno di farisei e certi ambienti più di altri. Poi ci sono quelli con la coda di paglia e per fortuna c’è il calcio vero, con gli uomini di calcio vero. E poi c’è chi va chiamato col suo nome, cog.., cioè che dice cog…ate”, l’affondo di Adani.