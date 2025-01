Tapiro d'Oro a Cassano che attacca ancora Leao: "E' una pippa, Conceicao lo capirà"

L'ex attaccante ha conseguito il suo 21esimo "riconoscimento" da parte di Striscia la Notizia dopo la lite social con l'attaccante del Milan: accuse anche al suo ex compagno Bobo Vieri

Ormai è quasi un appuntamento fisso, qualcuno direbbe che non fa più notizia. Ma gli spunti non mancano mai, perché il personaggio non delude: l’inviato di “Striscia la notizia”, Valerio Staffelli, ha consegnato il 21° Tapiro d’oro in carriera ad Antonio Cassano.

Tapiro d’Oro a Cassano

L’ex attaccante barese ormai si è appuntato la “seconda stella” al petto, e anzi punta deciso alla terza. Il motivo di quest’ennesimo trofeo è scaturito dall’ennesimo botta e risposta con il calciatore del Milan Rafael Leão. Fantantonio, dopo la finale di Supercoppa italiana, aveva aspramente criticato il rossonero, che poco dopo aveva “replicato” sui social postando l’emoji del pagliaccio.

Cassano, nuove accuse a Leao

“Ribadisco che Leão non ha i cog…. Facile rispondere dopo la Supercoppa, intanto sabato (nella partita contro il Cagliari) ha fatto ancora schifo – ha detto Cassano, che poi ha aggiunto – anche Conceição se ne accorgerà che è una pippa: prende 8 milioni di euro e non sa passare la palla, fa pochi gol. Che faccia il rapper piuttosto, quello gli viene meglio”.

Cassano contro Vieri

Raggiunto da Staffelli durante una partita di padel assieme a Lele Adani e Nicola Ventola, Cassano non ha risparmiato nemmeno l’ex socio della Bobo Tv Christian Vieri: “Di quel tizio non parlo più, è un capitolo chiuso. Ma i risultati che stiamo ottenendo ora sono migliori di prima: prima eravamo tre fuoriclasse più un altro, ora siamo fuoriclasse e basta”.

