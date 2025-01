Inter-Milan, Cassano: Conceicao ha insultato i suoi, Inzaghi mangerà una vagonata di m...

FantAntonio a viva el Futbol esalta l'approccio del tecnico rossonero nella finale di Supercoppa ma ha dei dubbi su Leao, poi distrugge i nerazzurri

Pesa più innamorarsi delle proprie idee o la propria fede calcistica? E’ stato combattuto ieri Cassano nel vedere il derby di Supercoppa: da tifoso interista avrebbe dovuto augurarsi un trionfo nerazzurro ma il suo astio per Inzaghi ha sicuramente attenuato la delusione e a Viva el Futbol subito dopo la gara si scatena.

Cassano esalta Conceicao

La svolta per FantAntonio è stato l’arrivo di Conceicao sulla panchina rossonera: “Li ha sventrati li ha disintegrati, gli diceva di tutto insultandoli durante la gara, con questo qui se non attecchisci ti attacca al muro e ti butta fuori, bravi i giocatori a capire quello che questo allenatore poteva dare in 5 giorni. L’ha vinta sul campo e non col calcio champagne Conceicao, in 5 giorni ha fatto fuori Juve e Inter”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cassano però non risparmia due giocatori rossoneri, decisivi ieri: “Prima di queste due partite il comportamento di Theo e Leao è stato indegno, ora voglio rivederli nei prossimi 20-30 giorni. Se cambiano vuol dire che è stato un comportamento di m…nei confronti di Fonseca, ma su Theo penso torni importante, Leao no, lui è così, pensa di essere Ronaldinho e non lo è”.

Per Fantantonio Inzaghi ha tante colpe

Detto dei meriti del Milan ecco che FantAntonio torna a prendere di mira il suo obiettivo, quell’Inzaghi che ha già spesso criticato in passato: “Grandi meriti al Milan, grandi demeriti invece all’Inter e grandissimi al suo allenatore che ha sbagliato tutti i cambi. Non posso pensare a 40′ di questo tipo nella ripresa. Una vagonata di m…si mangeranno i giocatori e l’allenatore.

Hanno abbassato il livello pensando di avere la partita in pugno, ora occhio: può far male anche per il campionato, ma molto molto male. Questo mese sarà determinante per l’Inter. Hanno preso una legnata sui denti, qualche incertezza sta venendo fuori”.

Adani trova le aggravanti per l’Inter

Dello stesso avviso Adani che aggiunge: “L’aggravante è questa: sbaglio o l’Inter ha avuto 24 ore in più per riposarsi? E poi: quale delle due semifinali è stata più dura? Ecco, allora se io fossi Inzaghi non dormirei bene, non riuscirei a non pensare ai demeriti dell’Inter”.