Inter-Milan, moviola: errore fatale di Sozza, giuste le proteste. Mancano anche tanti gialli

La prova dell’arbitro Sozza nella finale di Supercoppa analizzata ai raggi X dall’esperto di Mediaset Cesari, il fischietto lombardo ne ha ammoniti 5

37enne milanese, Simone Sozza è stato scelto per arbitrare il Derby di Supercoppa Inter e Milan. Fischietto della sezione di Seregno, il classe 1987 arbitrerà le concittadine per la nona volta. Considerato fra i migliori prospetti emergenti dell’arbitraggio in Italia, dopo una stagione super tre anni fa è andato alternando prestazioni positive ad altre al di sotto del suo talento. Sozza gode di alta stima da parte del designatore Rocchi che ha dimostrato di considerarlo alla pari dei migliori della Can e finora in stagione aveva fatto bene ma come se l’è cavata ieri l’arbitro lombardo?

I precedenti di Sozza con Inter e Milan

Con Sozza come arbitro, Inter e Milan non hanno mai pareggiato: la squadra nerazzurra ha vinto cinque partite su cinque, mentre il Milan ha conquistato due vittorie, ma ha rimediato anche una sconfitta. Tra il 2021/2022 e il 2023/2024, Simone Sozza ha arbitrato l’Inter in cinque partite, tutte vinte. Una di queste è il famoso 5-1 con cui la squadra nerazzurra ha battuto quella rossonera: una gara storica. Sozza ha inoltre diretto un derby lombardo come quello tra Inter e Atalanta (a Bergamo nel novembre 2023, 2-1), nonchè i successi contro Sassuolo, Napoli e Roma.

L’arbitro ha ammonito 5 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Carbone e Tegoni, con quarto uomo Fabbri, al VAR Marini e all’AVAR Doveri, l’arbitro ha ammonito cinque giocatori: 51’ Mkhitaryan, 54’ Dumfries, 57’ Tomori, 72’ Barella, 89’ Bastoni. Recupero: 1′ 1T, 5’ 2T.

Inter-Milan, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 13′ Musah rimane a terra dolorante dopo un intervento di Çalhanoglu ai suoi danni. Lo statunitense del Milan si stava lanciando in contropiede a campo aperto: si rialza, ma l’arbitro non chiama fallo. Ci stava anche un giallo per il centrocampista turco. Al 34′ Dumfries a terra dopo essere stato colpito alla caviglia da Theo Hernandez sull’out sinistro. C’è la punizione: manca anche il giallo.

Al 46′ Fofana trattiene vistosamente e butta giù Barella, interrompendo un’azione in cui il Milan non è ben posizionato. Fallo tattico che però l’arbitro non sanziona con il cartellino, Al 51′ giallo a Mkhitaryan che ha fermato Leao al limite dell’area. Al 52′ proteste nerazzurre sul gol di Theo per un precedente intervento di Morata su Asllani. Al 55′ ammonito Dumfries che ferma Theo Hernandez.

Al 57′ ammonito anche Tomori per fallo ai danni di Lautaro. Al 58′ tensione tra Leao e Barella dopo un fallo del primo su Bisseck: un paio di spintoni ma Sozza la gestisce senza gialli. Brividi al 71′, Inter vicino al gol: cross di Dumfries, la palla arriva a Carlos Augusto sul secondo palo che colpisce di testa da due passi dalla linea, la palla colpisce il palo interno, supera la linea ma non del tutto e poi finisce tra le braccia di Maignan.

Al 72′ ammonito Barella per fallo su Leao che stava per entrare in area di rigore. Al 76′ topica di Sozza che giudica pulito l’intervento di Thiaw, da ammonizione (pallone verso l’esterno) su Barella in ripartenza. All’89’ giallo per Bastoni che commette fallo tattico su Pulisic per evitare la sua ripartenza. Al 4′ di recupero arriva il gol partita di Abraham e 1′ dopo l’arbitro fischia la fine: Inter-Milan 2-3.

La sentenza di Cesari

A fare chiarezza sugli episodi dubbi della gara è Graziano Cesari. Il moviolista di Mediaset a Canale 5 è severo: “Nel secondo tempo qualche piccolo errore l’ha commesso, forse neanche troppo piccolo. Per prima cosa Inzaghi si è lamentato del primo gol del Milan, con Sozza che non si è accorto del contatto tra Morata e Asllani, ma il fallo c’era e doveva essere sanzionato. Dopo 12 minuti manca un cartellino giallo che manca per Calhanoglu su Musah, così come al minuto numero 75 dove l’arbitro doveva ammonire Thiaw per un intervento su Barella.

Sono errori probabilmente gravi anche per il momento in cui sono arrivati, soprattutto per quel che riguarda l’azione che ha portato al primo gol del Milan su punizione. Mi dispiace molto ma non posso dare 6 a Sozza per l’arbitraggio nella partita di Supercoppa”.