Adani ricorda screzi a Sky e bastona Caressa: sei un cog...non sai fare questo lavoro e ci guadagni da 30 anni

L'ex difensore e oggi opinionista Rai riprende una previsione del noto telecronista sul valore della Norvegia e spara a 0, dandogli dell'incompetente

Quando nel 2022, dopo nove anni in cui era diventato un punto di riferimento importante, Lele Adani venne mandato via da Sky fu grande lo stupore di tutti, compreso il suo. Il vero motivo del divorzio non è mai stato rivelato: le strade dell’ex difensore e dell’emittente satellitare si separarono con Adani che poi di recente è stato ingaggiato in Rai dove oggi è anche seconda voce della Nazionale, ma l’ultimo sfogo dell’opinionista lascia intendere che ci fosse lo zampino di qualcun altro in quella decisione improvvisa.

La sorpresa di Adani dopo il divorzio con Sky

Più volte nelle interviste Adani è tornato sulla vicenda, limitandosi a dire: “Sono stato mandato via in un modo quasi incomprensibile dal punto di vista della trasparenza: sono stato oscurato senza capire il motivo e la scelta di separarsi non mi è mai stata spiegata. C’è stato un comportamento subdolo e irrispettoso Senza sapere niente, di colpo ero fuori. Non ero più nel programma. Nessuno mi ha convocato per informarmi dell’intenzione di voler apportare dei cambiamenti. C’erano anche mail che mi mandavano i responsabili e nelle quali ci dicevano che io e Anna Billò eravamo le colonne portanti del programma. Poi di colpo sono rimasto fuori… guarda il modo di gestire i gruppi di lavoro da parte di quelli che stanno sopra”.

Le certezze di Fabio Caressa

A gettare qualche dubbio su chi abbia contribuito a mandarlo via da Sky arriva l’ultimo sfogo di Adani. Quando si parla del futuro dell’Italia che dovrà affrontare la Norvegia nelle qualificazioni europee al Mondiale 2026 viene tirata in ballo una vecchia considerazione di Fabio Caressa che circa un mese fa aveva espresso un’opinione forte sui prossimi avversari degli Azzurri, considerati molto più scarsi. Caressa ai microfoni di Radio Deejay aveva detto la sua su Italia-Norvegia: “Haaland è stato annullato da Gatti, la Norvegia che non fa i Mondiali dal 1998, non fa gli europei dal 2000. Se dobbiamo avere paura della Norvegia stiamo a casa“.

Adani stronca Caressa

Da qui lo sfogo di Adani che è diventato virale sui social e che – anche se non c’è alcuna citazione diretta – si riferisce proprio a queste dichiarazioni. Adani non cita mai il suo ex collega di Sky ma il riferimento è chiarissimo: “Chi sa di calcio sa che la Norvegia è una squadra forte, perché Sorloth, Haaland, Odegaard sono giocatori non forti, di più. Probabilmente se li vai a tirar via non li abbiamo noi, non abbiamo Haaland non so se mi sbaglio, Odegaard in forma non lo abbiamo. Qualche co… che non sa fare questo lavoro ma ci guadagna da trent’anni va fuori e dice ‘Ma se adesso abbiamo paura della Norvegia?’. Ma cog….., te lo dico in italiano, ma l’Italia è uscita con la Macedonia del Nord e con la Svezia”.

Adani conclude così: “Me lo hanno riportato e io ti devo chiamare con il tuo vero nome, cog….. Se tu fai questa sottolineatura qua per andare contro di noi sei un co…, ma ogni tanto prova a pensare che non lo sei, sforzati e analizza il calcio. Se invece ci stai male perché non lo avete approfondito voi, snobbandolo, ma mi dite perché nello starci male dovete dire una cosa non vera? La Norvegia per me l’Italia deve batterla là e qua ma è dura, siamo andati fuori con la Macedonia e abbiamo saltato due Mondiali, è dura”.