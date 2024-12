Mondiali, le possibili avversarie dell'Italia: il derby di Spalletti col suo vice e lo spauracchio Haaland

Sorteggiati i gironi delle qualificazioni europee ai Mondiali 2006: l'Italia sa chi potrebbe affrontare ma non ancora il girone di cui fa parte

A Zurigo sono stati sorteggiati i gironi delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. L’Italia conosce le sue possibili avversarie, ma non il gruppo di cui farà parte, che sarà stabilito soltanto in seguito alla sfida dei quarti di finale di Nations League contro la Germania.

Mondiali, le avversarie dell’Italia se dovesse battere la Germania

Se a marzo gli Azzurri dovessero staccare il pass per le semifinali di Nations League eliminando così la Germania, finirebbero nel Gruppo A delle qualificazioni europee ai Mondiali 2026. Si tratta di un girone composto da sole quattro squadre, senza dubbio alla portata di Retegui e compagni.

Ostacolo Slovacchia: Spalletti contro il vice Calzona

La prima avversaria estratta dall’urna di Zurigo potrebbe regalare una sorta di derby per Spalletti, che sfiderà la Slovacchia di Ciccio Calzona, ex tecnico del Napoli e soprattutto suo ex vice. Come testimoniano gli ottavi raggiunti a Euro2024, il ct calabrese sta svolgendo un ottimo lavoro al timone delle selezione in cui brilla la stella di Lobotka e di cui è capitano l’ex Inter Skriniar.

Il sistema di gioco è il 4-3-3, modulo che ha fatto la fortune del Napoli del terzo scudetto guidato da Spalletti. Del Gruppo A fa parte anche l’Irlanda del Nord, reduce dalla promozione in Lega B di Nations League. L’elemento più rappresentativo della Green & White Army guidata da Michael O’Neill, che adotta il 3-4-2-1, è il 21enne mediano dello Sheffield Wednesday Shea Charles. L’ultima squadra del girone è il Lussemburgo, che ha nel centrocampista del Benfica Leandro Barreiro il suo giocatore simbolo. Il divario con l’Italia è siderale ed è il motivo per cui battere la Germania deve diventare un imperativo per gli azzurri.

Gruppo A:

Italia o Germania

Slovacchia

Irlanda del Nord

Lussemburgo

Pericolo Haaland in caso di ko con la Germania

In caso di ko ai quarti di Nations League, l’Italia sarebbe inserita nel Gruppo I, in un girone comprendente cinque nazionali. Il sorteggio non ha detto bene, perché, se la banda Spalletti dovesse capitare in questo raggruppamento, dovrebbe vedersela con la Norvegia del fenomeno Haaland. La promozione in Lega A della Nations League rilancia gli scandinavi, che avevano fallito la qualificazione agli Europei.

Il centravanti del Manchester City non è però l’unico calciatore da temere. I Leoni allenati da Solbakken, infatti, possono contare anche sul gigante Sorloth, sul centrocampista e capitano dell’Arsenal Martin Odegaard e sui colpi del 19enne Nusa.

Nuova doppia sfida in vista con Israele?

Non desta, invece, particolare preoccupazione Israele, che l’Italia ha recentemente affrontato e battuto due volte nel girone di Nations League. Il pericoli della selezione di Shimon sono rappresentati dall’esterno offensivo Solomon e dal giovane trequartista del Lipsia Gloukh.

Poi, l’Estonia, selezione modesta senza calciatori in grado di fare la differenza. Infine, la Moldavia, che ha vinto il Gruppo 2 di Lega D con Malta e Andorra. L’undici di Clescenco, che opta per il 3-4-2-1 come sistema di gioco, arriva sì in fiducia per la promozione appena conquistata, ma non ha giocatori che militano in top club. Insomma, se l’Italia finisse nel Gruppo I, si profilerebbe un testa a testa con la Norvegia.

Gruppo I