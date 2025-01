Effetto Champions sul calendario di Serie A: Fiorentina-Inter e Bologna-Milan, la Lega ha deciso le date dei recuperi

Domani verrà diramato il quadro di anticipi e posticipi dalla 24esima giornata in poi, di seguito arriverà l'ufficialità dei recuperi: viola e nerazzurri in campo il 6 febbraio, la sfida del Dall'Ara verrà disputata il 26 febbraio

Quella di domani sarà una giornata intensa, almeno dal punto di vista del calendario; perché l’urna di Nyon restituirà il quadro completo dei play off di Champions League ed Europa League, e nello stesso giorno la Lega calcio dovrebbe ufficializzare le date dei recuperi di serie A Fiorentina-Inter e Bologna-Milan.

Serie A, via gli asterischi

Sono due infatti le partite che obbligano ancora a scrivere la classifica di Serie A con il classico asterisco, che soprattutto in chiave lotta Scudetto è determinante. Ma ogni cosa dovrebbe riallinearsi entro fine febbraio, grazie all’ultima giornata di Champions League che ha fornito indicazioni precise sul futuro delle squadre coinvolte, segnatamente Inter e Milan. La certezza si avrà soltanto dopo il sorteggio in programma domani a Nyon, quando la Lega ufficializzerà anticipi e posticipi di campionato dalla 24esima giornata di campionato in poi.

Fiorentina-Inter il 6 febbraio

Di conseguenza, come riporta La Gazzetta dello Sport, Fiorentina-Inter, interrotta l’1 dicembre scorso per il malore che aveva colpito Edoardo Bove al 17′ del primo tempo, dovrebbe giocarsi giovedì 6 febbraio, mentre per il recupero di Bologna-Milan, che il 25 ottobre fu rinviata per maltempo, la prima data utile sarà il 26 febbraio vista la mancata qualificazione diretta dei rossoneri agli ottavi di Champions dopo la sconfitta di Zagabria.

Inter e Fiorentina, tutto in tre giorni

La prossima settimana sarà libera da impegni infrasettimanali per Fiorentina e Inter: sono in programma i primi due quarti di finale di Coppa Italia, competizione da cui la squadra di Palladino è già stata eliminata, mentre Inter-Lazio si giocherà a fine mese. Curioso che tre giorni dopo si giocherà il ritorno, a San Siro, il che rappresenta un curioso precedente storico: è la prima volta infatti che le partite di andata e ritorno tra due squadre si giochino a tre giorni di distanza l’una dall’altra.

Il Milan a Bologna a fine mese

Discorso opposto invece per Bologna-Milan, la cui disputa in programma il 25 ottobre fu impedita dal maltempo che si riversò sull’Emilia. I rossoneri di Conceicao saranno impegnati prima in Coppa Italia con la Roma (5 febbraio, mentre il giorno prima c’è in programma Atalanta-Bologna) e successivamente nei playoff di Champions (12 e 19 febbraio). Di conseguenza la prima data utile per il recupero della partita è il 26 febbraio, settimana in cui sono in programma gli altri due quarti di Coppa Italia, Juventus-Empoli e Inter-Lazio.

