Inter-Monaco, moviola: un rigore concesso su 4 reclamati, graziato Barella

La prova dell’arbitro Peljto a San Siro nella gara di Champions analizzata ai raggi X da Calvarese, il fischietto bosniaco ha espulso un giocatore

43 anni, Irfan Peljto – la scelta dell’Uefa per Inter-Monaco – è giovane, bravo ma pignolo. Internazionale dal 2015 il fischietto bosniaco, nato a Sarajevo e dal 2015 internazionale ha diretto anche 7 gare in Champions in carriera ma vediamo come se l’è cavata ieri a San Siro.

I precedenti di Peljto con l’Inter

Peljto ha diretto in passato 2 volte Juve, Fiorentina e Roma e 1 volta Lazio e Atalanta, mai l’Inter. Da dimenticare l’ultimo precedente con la Roma, la settimana scorsa, quando prese diverse sviste nella sconfitta in Olanda con l’Az Alkmaar.

L’arbitro ha ammonito quattro giocatori e ne ha espulso uno

Coadiuvato dagli assistenti brisimbegovic e Beljo con Gigovic IV uomo, il tedesco Dankert al Var e il polacco Lasyk all’Avar, l’arbitro ha ammonito quattro giocatori e ne ha espulso uno. Ammoniti: Zakaria, Vanderson, Pavard, Asllani Espulsi: Mawissa.

Inter-Monaco, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 3′ Lautaro combina con Thuram, sgambettato in area di rigore da Zakaria: nessun dubbio, penalty e ammonizione per il capitano dei monegaschi. Al 6′ non c’è il secondo rigore per l’Inter: Dumfries cade in area sull’uscita del portiere perché perde l’equilibrio e non per un tocco di un avversario. All’8′ scontro Dumfries-Salisu, terzo episodio nell’area del Monaco in 8′: anche in questo caso, l’arbitro fa correre e fa bene. Al 9′ più dubbi sul contatto Thuram-Salisu, sempre nell’area dei monegaschi: leggero tocco sul piede del francese.

Al 12′ Mawissa commette fallo da DOGSO su Thuram, altrimenti lanciato a rete in solitaria: espulsione sacrosanta per il 13 degli ospiti. Al 16′ raddoppio di Lautaro, pescato in posizione regolare dal cambio di gioco di Barella. Dopo un lungo check del VAR, l’arbitro convalida. Al 32′ Camara tampona Asllani in area di rigore senza prendere il pallone. Il tocco è sul piede dell’albanese. Il rigore ci poteva stare. Al 43′ Barella, diffidato, rischia molto affondando un tackle deciso su Camara, graziato dall’arbitro.

Al 48′ giallo per Vanderson vista la trattenuta da SPA ai danni di Bastoni. Al 66′ Giallo per Pavard per un pestone a Golovin. All’81’ Teze anticipa Asllani che lo ferma fallosamente a centrocampo e viene ammonito. Dopo 6′ di recupero Inter-Monaco finisce 3-0.

La sentenza di Calvarese

L’ex arbitro Giampaolo Calvarese ha commentato a Prime i tanti episodi arbitrali in avvio di Inter-Monaco: “Dumfries e Thuram giù in area? Nessuno dei due è rigore, sul primo il difensore prende la palla e su Thuram è troppo poco. Il difensore toglie il piede, è una pizzicata e basta. Sono d’accordo con l’arbitro”. E sul rosso a Mawissa: “Espulsione corretta, lo sarebbe stata anche in area perché ferma Thuram con le mani”.