Spareggio scudetto Inter-Napoli? Lo scenario e dove e quando si giocherebbe

In caso di arrivo a pari punti tra Inter e Napoli si procederà con lo spareggio, in gara secca e senza overtime. La possibile data e dove si giocherà

Distanze annullate in Serie A quando mancano 5 giornate al termine del campionato. Il ko dell’Inter a Bologna, aggiunto alla vittoria di misura del Napoli a Monza, ha cancellato il divario che c’era tra le due squadre. Gli azzurri sognano l’impresa, i nerazzurri – impegnati su tre fronti – rischiano di accusare la stanchezza: dovesse essere spareggio, dove e quando si giocherebbe?

Inter e Napoli a pari merito, sarà spareggio

Aumentano le possibilità di arrivare a uno spareggio per decretare la squadra campione d’Italia. L’Inter ha visto evaporare i tre punti di vantaggio sul Napoli per lo sciagurato finale col Bologna, trafitta da Orsolini in pieno recupero. Sabato a Monza, gli uomini di Conte, col minimo sforzo, grazie al 9° gol stagionale di McTominay, avevano agguantato in vetta i rivali.

Le due squadre sono appaiate a 71 punti, quando mancano 5 giornate al termine del campionato. Qualora l’equilibrio dovesse resistere fino alla fine, lo scudetto 2024-2025 verrà assegnato tramite spareggio, in gara secca, secondo quanto previsto dall’aggiornamento di regolamento introdotto a partire dalla stagione 2022-2023.

Da quando esiste la Serie A – quasi 100 anni – si è disputato un solo spareggio e, ironia della sorte, lo ha affrontato l’Inter, contro il Bologna, il 7 giugno 1964: vinsero i felsinei con il risultato di 2-0. Un precedente che fa tremare i nerazzurri.

Spareggio Inter-Napoli, dove e quando si giocherebbe?

Lo spareggio si disputerà in gara unica, senza supplementari. In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari si procederà con la lotteria dei rigori. Ma dove si giocherebbe l’ultimo atto del campionato? Secondo quanto riportato in una deroga alle Noif approvata dalla FIGC nel 2023, lo spareggio si disputerà in casa della società meglio classificata secondo i criteri della classifica avulsa, oppure nella sede che ospita la finale di Coppa Italia, nel caso in cui dovessero esserci dei divieti delle Autorità preposte all’ordine pubblico.

I due precedenti tra Inter e Napoli si sono chiusi sull’1-1, dunque, in caso di arrivo a pari punti, andranno presi in considerazione la differenza reti nell’intero campionato (l’Inter ha un +40 tra gol fatti e subiti, il Napoli un +27) e a seguire il numero di reti segnate (Inter 72, Napoli 52). In caso di parità si procederà con un sorteggio per stabilire la squadra che affronterà lo spareggio tra le mura amiche, tenendo conto, come detto, delle eventuali misure di sicurezza adottate dagli organi competenti.

Se non dovessero esserci gli estremi per far giocare la partita al Meazza o al Maradona, l’incontro verrebbe spostato, con molta probabilità, all’Olimpico di Roma. Per quanto riguarda la data, lo spareggio potrebbe essere disputato nell’ultima settimana di maggio (il campionato termina il 25 maggio). L’Inter, però, potrebbe essere impegnata in finale di Champions League, a Monaco di Baviera, il 31 maggio, mentre dal 2 al 10 giugno è prevista la finestra FIFA per il Mondiale per Club, con rilascio obbligatorio dei giocatori previsto per il 1° giugno.

Inter e Napoli, calendari a confronto

Calendari alla mano, quello dell’Inter nasconde le insidie maggiori, a partire dal prossimo impegno, al Meazza contro una Roma in salute (26 aprile, ore 18). I nerazzurri ci arriveranno dopo aver affrontato il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia e prima della trasferta a Barcellona (andata della semifinale di Champions League).

Quindi, il 3 maggio, altro appuntamento al Meazza contro il Verona, mentre l’11 maggio la squadra di Inzaghi sarà di scena a Torino. Nel mezzo il ritorno col Barcellona. Il 18 maggio è in programma un’altra sfida delicata, quella contro la Lazio a caccia di un posto in Europa e per finire la trasferta a Como, contro un avversario senza grossi obiettivi, ma determinato a vender cara la pelle.

Decisamente meno complicato il cammino del Napoli fino al 25 maggio, non avendo impegni europei o di Coppa Italia. Gli azzurri giocheranno al Maradona contro il Torino (27 aprile, ore 20.45), quindi andranno a Lecce e ospiteranno il Genoa sul campo amico. Il finale di stagione vedrà due appuntamenti contro squadre, probabilmente già salve: a Parma e col Cagliari, in casa.