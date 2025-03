Pagelle Napoli-Inter 1-1: magia di Dimarco che poi va ko, Billing salva Conte, Raspadori spreca, Lautaro delude

Top e flop della partita Napoli-Inter, valevole per la 27a giornata di serie A 2024/2025: nerazzurri avanti con una punizione da urlo di Dimarco, poi Billing acciuffa il pareggio

La sfida scudetto tra Napoli e Inter si conclude senza vincitori né vinti. Una magia di Dimarco su punizione porta in vantaggio la squadra di Inzaghi, poi raggiunta nel finale dalla sorpresa Billing. I partenopei protestano per un braccio di Dumfries non ritenuto da rigore e recriminano per l’occasione sprecata a porta spalancata da Raspadori. Delude Lautaro.

Napoli-Inter: prodezza di Dimarco

In un Maradona tinto d’azzurro Conte insiste col 3-5-2: la novità è il doppio play, lo scozzese Gilmour con Lobotka; lì davanti confermatissimo Raspadori. Inzaghi si affida ai titolarissimi: in attacco si ricompone il tandem Lautaro-Thuram.

Al 20′ proteste Inter per un intervento in ritardo e scomposto di McTominay su Dumfries, ma per Doveri non è rigore. C’è, però, punizione dal limite per i nerazzurri: Dimarco disegna una traiettoria perfetta che lascia di sasso Meret, 0-1. Quindi è il Napoli a invocare un penalty per un braccio di Dumfries non sanzionato da arbitro e Var. I padroni di casa alzano il baricentro: lancio illuminante di Gilmour per Lukaku, tiro al volo del grande ex e palla sul fondo. Subito dopo inserimento di Raspadori, che salta Martinez, uscito a vuoto, salvo poi incespicare e non trovare la porta.

Inzaghi perde pezzi, sorpresa Billing

A inizio ripresa Inzaghi perde subito Dimarco per un problema muscolare. Fuori anche l’acciaccato Calhanoglu: entrano Pavard e l’ex Zielinski con Dumfries dirottato a sinistra. Gli azzurri attaccano a testa bassa: ci prova McTominay con una sassata, Martinez si oppone. L’assalto degli uomini di Conte si concretizza a 4′ dal 90esimo: percussione di Lobotka e Billing, appena entrato insacca, 1-1.

Le pagelle del Napoli

Gilmour 6,5: Conte preferisce la tecnica al fisico, dunque lo scozzese a Billing. E l'ex Leicester dimostra di avere visione, qualità e anche lancio in profondità. Splendido il modo in cui nel primo tempo innesca Lukaku saltando i giganti della retroguardia nerazzurra (dal 79′ Billing 7 : L'eroe che non t'aspetti: entra e segna. E il Maradona esplode).

Politano 6: Bene dalla trequarti in su, anche se fa fatica quando Dimarco aziona il turbo (dall'82' Ngonge : 5,5).

Raspadori 5: In questa fase della stagione – per ammissione dello stesso Conte – Jack ha saputo ritagliarsi un ruolo centrale col passaggio al 3-5-2. Ma sul giudizio finale pesa come un macigno quel gol sbagliato dopo aver superato Martinez (dal 76′ Okafor : 6,5).

Lukaku 6: Molto più presente rispetto alle ultime uscite, forse motivato anche dai suoi trascorsi in nerazzurro e un addio carico di veleni. Dialoga con i compagni e sfiora il gol: Bastoni compie un capolavoro sulla sua zampata.

