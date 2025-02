Napoli-Inter, Conte e il tabù modulo: il sostituto di Anguissa, l'emergenza infortuni e i 3 ruoli di Raspadori

Il Napoli arriva alla sfida scudetto senza Anguissa e Neres e con Olivera ancora non al meglio. Conte: "Ho ancora 24 ore per decidere"

L’importanza della sfida scudetto tra Napoli e Inter, il sostituto di Anguissa, la questione infortuni e il ruolo di Raspadori: ecco i temi più importanti trattata da Antonio Conte nella conferenza stampa della vigilia del big match del Maradona.

Napoli-Inter mette in palio lo scudetto? Il Conte-pensiero

L’ultima giornata di campionato ha fatto registrare il sorpasso dell’Inter, che ora ha un punto di vantaggio sul Napoli a 12 giornate dalla fine. “Trovarci in questa posizione deve riempirci di orgoglio, ma non deve mettere tanta pressione, che può anche essere negativa. Ai ragazzi ho detto che questa classifica ce la siamo meritata” ha detto Conte.

Si parla di scudetto e il tecnico pugliese non esce allo scoperto pur riconoscendo che si tratta di “una partita influente sulla classifica, perché vicino abbiamo tantissime squadre. Se febbraio è stato il mese più duro? No, agosto è stato il mese più difficile, adesso è una passeggiata (ride, ndr)”.

La reazione alla sconfitta contro il Como

“Abbiamo analizzato il perché del secondo tempo col Como – spiega l’ex ct -. Mi sono molto arrabbiato e lo erano anche i calciatori. Il secondo tempo non è stato ai nostri livelli dopo un primo tempo dominato nonostante lo svantaggio per un infortunio. Dobbiamo stare sempre sul pezzo, perché questa è una squadra che non può permettersi di mollare”.

Questo il mantra di Conte: “Bisogna uscire dal campo sapendo di aver dato tutto. Se siamo stati battuti è perché gli altri si sono dimostrati più bravi, come è successo quando l’Atalanta è venuta a vincere in casa nostra. In occasione della partita col Como abbiamo qualcosa da recriminare e l’ho sottolineato. Perché i ragazzi sanno che non ho filtri”.

Verso il big match: il sostituto di Anguissa e il modulo

Conte è abbottonatissimo. Guai a fornire indizi agli avversari in vista di una sfida così importante. Sarà 4-3-3 o 3-5-2? Bisognerà aspettare l’inizio della partita per capirlo. Stesso discorso per il sostituito dell’infortunato Anguissa tra Billing e Gilmour “Ho ancora 24 ore per decidere. Cercheremo di fare la scelta migliore”.

Su Olivera e Spinazzola: “Sono recuperati. Spinazzola ha giocato tutta la partita col Como e in settimana l’abbiamo gestito sul recupero. Olivera ha avuto un problema più serio ed era recidivo: sta lavorando per essere al massimo della forma. Vedremo quali saranno le scelte più opportune. Devo cercare di non fare danni in vista del prosieguo della stagione”.

L’emergenza infortuni e il ruolo di Raspadori

In questa fase il Napoli sta patendo l’emergenza infortuni dopo una prima parte di annata praticamente senza intoppi. “Fino ad ora siamo stati bravi e fortunati a non averne, ma non puoi pensare di non subire infortuni durante l’anno. Può capitare un periodo in cui si è più sfortunati e questo destabilizza un pochino la squadra: bisogna essere bravi a trovare le soluzioni giuste capaci di valorizzare anche quei giocatori che hanno avuto meno spazio come Raspadori, che ora ha un ruolo centrale”.

Sulla posizione di Jack Conte ha le idee chiare: “Ha la possibilità di essere una seconda punta, un trequartista o un interno di centrocampo offensivo, quello con più qualità dei tre”. Non esterno nel 4-3-3, però. “Un allenatore non deve mettere in difficoltà un proprio calciatore, esponendolo a una brutta figura con la squadra può subire un contraccolpo. Nel 4-3-3 è l’alternativa ad Anguissa e McTominay”.