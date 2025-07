Palio di Siena, vince (ancora) la pioggia: terza carriera consecutiva rinviata, si correrà domani

La pioggia costringe l'amministrazione senese e i capitani delle contrade a optare per il rinvio di 24 ore: è il terzo rinvio consecutivo dopo i due delle carriere del 2024

Ha vinto la pioggia, come già era capitato in entrambe le carriere dell’anno passato. E così il terzo Palio consecutivo non si svolgerà in una delle due date canoniche, perché quello in onore della Madonna di Provenzano vedrà la luce con 24 ore di ritardo. L’esposizione della bandiera verde, avvenuta alle 16.10, ha fugato ogni dubbio: su Siena dalle 15 ha cominciato a piovere, e con le previsioni che indicano un peggioramento previsto per le 17 l’amministrazione comunale, d’intesa con i capitani delle contrade, ha deciso di rimandare la carriera a giovedì 3 luglio.

Giovedì 3 luglio si ripartirà seguendo il medesimo programma

In mattinata, nella consueta conferenza stampa del giorno del Palio, la sindaca Nicoletta Fabio aveva fatto capire che le possibilità che non si potesse correre erano piuttosto alte, dal momento che il meteo non prometteva nulla di buono per la giornata odierna.

E un’altra affermazione aveva avvallato l’ipotesi di posticipare il tutto di 24 ore: “Se non si potrà fare il Corteo Storico, automaticamente non ci sarà neppure la carriera”, aveva affermato il primo cittadino senese. La pioggia in verità era attesa per metà pomeriggio, ma su Siena i primi scrosci temporaleschi si sono abbattuti già intorno alle 15, rendendo il tufo impraticabile.

Proprio le previsioni tendenti al peggioramento per il proseguo della giornata hanno indotto i capitani a concordare la soluzione del rinvio, apparsa da subito come l’unica percorribile. Il Palio in onore della Madonna di Provenzano si disputerà giovedì 3 luglio, seguendo i medesimi orari previsti nella giornata odierna (l’ingresso dei cavalli e dei fantini dall’entrone è previsto per le 19.30).

Per la prima volta dopo 155 anni, tre rinvii di fila!

Quanto accaduto oggi rappresenta un unicum assoluto nella storia paliesca recente: era dal 1870 che non si assisteva a ben tre carriere rinviate consecutivamente rispetto al giorno canonico previsto (cioè 2 luglio o 16 agosto). Se già il doppio rinvio del 2024 s’era preso d’imperio un posto nella storia, il terzo di fila aumenta ancor di più la sensazione di trovarsi di fronte a qualcosa di mai visto prima, almeno per le generazioni “viventi”.

Peraltro lo scorso anno, in occasione del Palio di luglio, i rinvii furono due, tanto che si corse il 4 luglio (non accadeva da 45 anni). Domani però la finestra temporale per lo svolgimento della carriera appare piuttosto ampia: le previsioni indicano bel tempo e pertanto tutto dovrebbe svolgersi senza particolari problemi, a differenza di quanto già si sapeva in riferimento alla giornata odierna, con la Toscana che ha diramato anche un’allerta temporali in più zone della regione (Siena compresa).

Pensando che nei dintorni di piazza del Campo l’ultima volta che la pioggia aveva fatto capolino era stata a fine maggio, la beffa appare piuttosto evidente. Ma Siena attende il Palio un anno intero, e non saranno 24 ore in più a rovinare l’attesa dei contradaioli, che hanno accettato loro malgrado la decisione.

Domani il programma ripartirà dal Corteo Storico

Domani il programma si limiterà alle fasi pomeridiane, dal momento che le messe con i fantini nelle 10 contrade che parteciperanno alla carriera sono già state officiate nella giornata odierna, con annessa benedizione del cavallo. Non ci sarà nessun’altra prova: la “Provaccia”, la sesta e ultima prova svolta sul tufo, ha visto imporsi nella mattinata odierna il cavallo della Selva (Zenis, con il fantino Andrea Sanna detto Virgola), estratto di rincorsa all’ingresso ai canapi.

Domani il programma prevede dalle 17.20 l’ingresso del Corteo Storico in piazza del Campo, seguito poi alle 19.20 dalla Sbandierata della Vittoria davanti a Palazzo Pubblico. Alle 19.30 l’uscita di cavalli e fantini dall’entrone del Cortile del Podestà, e a seguire l’annuncio dell’ordine d’ingresso ai canapi e la carriera, che verrà seguita in diretta da La7 (oppure in streaming su Canale Tre Toscana).