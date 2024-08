Palio di Siena, il 2024 è "maledetto": dopo 155 anni non si correrà nelle due date canoniche

La pioggia caduta a poco più di un'ora e mezzo dalla carriera ha obbligato il Comune a rinviare il Palio almeno di 24 ore. Ma il meteo nel week-end è pessimo: potrebbe slittare tutto a lunedì

Prendetevela comoda: a Siena il Palio dell’Assunta non s’è corso il 16 agosto, e rischia seriamente di non poter essere disputato almeno fino a… lunedì 19. E sarebbe davvero la migliore delle ipotesi possibili, perché il meteo di un’estate decisamente pazza, dove non è piovuto per settimane intere, ha deciso che il Palio quest’anno deve essere dannato. Perché a luglio s’è corso addirittura il 4, cioè due giorni dopo la data canonica del 2, mentre stavolta l’attesa potrebbe rivelarsi ben superiore: se il meteo c’azzecca, la carriera in onore dell’Assunta rischia seriamente di farsi desiderare fino a 72 ore.

Meteo inclemente: un fine settimana complicato

Che potessero esserci imprevisti a Siena oggi era cosa risaputa: numerosi siti specializzati indicavano le ore pomeridiane quelle maggiormente a rischio temporali, e alle 17,25 in punto l’acqua è cominciata a cadere in piazza del Campo. Quando poi ha ripreso a scendere copiosa, circa mezzora più tardi, s’è capito che per la carriera in programma alle 19 non c’erano più speranze: bandiera verde esposta dalla finestra del comune e Palio rinviato di almeno 24 ore.

Ma l’auspicio rischia di restare vano, una volta ancora: pioggia è attesa anche per il pomeriggio di domani, col rischio che il tufo venga nuovamente bagnato oltre il consentito. Domenica, meglio guardare altrove: la pioggia è attesa sin dal mattino, con brusco calo termico in tutto il Centro Italia. Insomma, nella migliore delle ipotesi, il Palio dell’Assunta 2024 potrebbe essere corso lunedì, quando sulla carta le previsioni meteo dovrebbero dare una tregua, anche se bisognerà capire se la tanta acqua prevista nella giornata di domenica renderà il tufo agibile o se serviranno ulteriori 24 ore per asciugare completamente l’anello. Risposte che nessuno oggi può avere.

Precedenti: solo due volte si è corso il 19 agosto

Era da ben 155 anni che a Siena non si assisteva a due rinvii nelle due giornate canoniche dedicate al Palio: nel 1869 la carriera di luglio venne corsa il 4 luglio (come nel mese scorso), con vittoria della Chiocciola. Poi il mese successivo il Palio venne posticipato di 24 ore e a imporsi fu la contrada della Civetta. Da allora, mai il popolo senese aveva assistito a un doppio rinvio nell’arco di soli 45 giorni. E se si dovesse correre davvero lunedì, sarebbe soltanto la terza volta nella storia che una carriera verrebbe corsa il 19 agosto: la prima volta accadde nel 1818 con la vittoria dell’Istrice, la seconda nel 1894 quando a imporsi fu la contrada del Bruco.

È invece capitato 40 volte di assistere al Palio dell’Assunta il giorno successivo a quello stabilito, quindi il 17 agosto: due anni fa vinse il Leocorno con Tittia, mentre nel 2015 fu la Selva a fare festa. L’ultima volta che si è corso il 18 agosto, cioè nel 1976, vinse la Civetta. La storia racconta anche di due Palii corsi il 20 agosto, entrambi straordinari: nel 1804 vinse la Tartuca, nel 1945 fu il Drago a far festa. A Siena adesso tutti guardano verso il cielo: un 2024 così tribolato non era davvero contemplato in nessun libro di storia paliesca.