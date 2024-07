Palio di Siena, altro rinvio per pioggia: si correrà giovedì 4 luglio, l'ultima volta fu nel 1979

Altro rinvio per il Palio in onore della Madonna di Provenzano: erano 45 anni che non si correva il 4 luglio, Domani il meteo promette una finestra tranquilla

Questo Palio non s’ha da fare: quello in onore della Madonna di Provenzano, in programma originariamente martedì 2 luglio ma rinviato per ben due volte, sperando che la seconda sia quella buona. Perché la pioggia caduta copiosa su Siena intorno alle 18, a un’ora esatta da quando i cavalli sarebbero dovuti uscire dall’Entrone e prendere posto ai canapi, ha costretto il Comune di Siena ha esporre per il secondo giorno di fila la bandiera verde, quella appunto che comunica al mondo intero il rinvio al giorno seguente della carrera. Sperando che il meteo non ci metta nuovamente lo zampino.

L’ultima volta nel 1979: vinse la Civetta (e che nerbate!)

Sulla carta (ma è sempre bene stare allerta), giovedì dovrebbe essere tutto in ordine: la pioggia sembra destinata ad abbandonare Siena e le sue colline, così da consentire il regolare svolgimento del Palio. Che per la 15esima volta nella storia si correrà il 4 luglio: in passato è stato posticipato di 48 ore rispetto alla collocazione naturale per i più disparati motivi (non soltanto per il maltempo, ma anche per le usanze del tempo in epoche in cui si preferiva non correre il venerdì), stavolta però è soltanto a causa delle bizze del meteo.

L’ultima volta che un Palio si è corso il 4 luglio è successo nel 1979: vinse la Civetta grazie a Francesco Congiu detto Tremoto, che con un favoloso ultimo giro portò al successo il cavallo Quebel. Ma fu un Palio ricordato ancora oggi per il forte agonismo e per le tante nerbate (anche tra fantini), proseguite dopo la carrera con tafferugli tra contradaioli rivali (c’era anche il Leocorno in piazza, rivale della Civetta, proprio come avverrà domani).

Curiosamente in quel Palio mancavano il cavallo ritenuto all’epoca il più forte di tutti (Urbino), nonché il fantino più vincente di sempre, Andrea Degortes detto Aceto, che scontava una squalifica risalente a ben 6 anni prima.

Ordine d’ingresso immutato, attesa per i nuovi orari

Nelle prossime ore verrà reso noto il programma di domani, quando il Palio in qualche modo dovrebbe vedere la luce, seppur senza tutto il rituale che come d’abitudine anticipa l’uscita dei cavalli dall’Entrone. Salvo sorprese saranno ancora le 19 (e non le 19,30) ad accogliere i fantini in piazza. Immutato sarà l’ordine d’ingresso ai canapi: Pantera, Valdimontone, Nicchio, Giraffa, Civetta, Leocorno, Bruco, Oca, Onda e Lupa di rincorsa.

Per i 10 fantini protagonisti della carrera, quella alle porte sarà un’altra notte di fremente attesa: a questa generazione non è mai capitato di dover attendere così tanto prima di correre, e i vari capitani di contrada avranno il loro bel daffare per cercare di tenere tutti sulla corda, pensando anche al fatto che i 15’ avuti a disposizione martedì per effettuare i primi accordi durante le fasi della mossa in qualche modo possono aver già influito sull’esito della carrera. Altre 24 ore e la risposta a tutte le domande verrà data (meteo permettendo).