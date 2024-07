Palio di Siena, la pioggia rovina i piani: carrera rimandata a mercoledì 3 luglio

La classica "nuvoletta di Fantozzi" ha rovinato i piani dei senesi: uno scroscio alle 19.47 ha costretto il Comune ha esporre la bandiera verde, rinviando il Palio a domani.

Palio bagnato, palio rinviato: non si correrà stasera a Siena, perché la pioggia che è spuntata minacciosa appena prima dell’ingresso dei cavalli in piazza del Campo ha sparigliato le carte e obbligato il Comune di Siena a fermare la carrera. Bandiera verde e Palio rinviato a domani, mercoledì 3 luglio, con buona pace di coloro che avevano investito il loro tempo per assistere a uno degli appuntamenti più attesi dell’estate del folklore italiana.

Mossa complicata: tutte le rivali erano vicine

Sarebbe stato comunque un Palio assai complicato, quello che la pioggia ha finito per rimandare al giorno successivo- Questo perché a rendere ancor più complessa la mossa aveva contribuito l’ordine d’ingresso al canape, dal momento che le due coppie di rivali erano finite entrambe appaiate: Valdimontone e Nicchio rispettivamente in seconda e terza posizione, Civetta e Leocorno in quinta e sesta. Situazione che ha generato ulteriore tensione, al netto della temutissima pioggia che già s’era fatta strada appena dopo l’uscita dei cavalli dall’entrone.

Con la Lupa di rincorsa, nei pochi minuti in cui si è provato a partire i quattro fantini delle contrade con la rivale in piazza ne hanno subito approfittato per provare a prendere accordi, ma la mossa s’è fatta lunga. L’incredibile effetto dato dalla piazza (una parte baciata dal sole, un’altra addirittura bagnata dalla pioggia) ha offerto uno spettacolo unico nel suo genere: il mossiere Bartolo Ambrosione s’è visto costretto a più riprese a far uscire i cavalli dal canape, poi alle 19.47 ha deciso di farli rientrare nell’entrone perché nel frattempo la pioggia s’è fatta più insistente, preservando l’incolumità dei cavalli. Un paio di minuti appena e la bandiera verde esposta sulle finestre del palazzo comunale ha spazzato via ogni dubbio: Palio rinviato a domani, come era già successo il 16 agosto 2022 (e allora vinse Tittia, che insegue l’11esimo successo personale su 38 Palii corsi).