Napoli-Inter, proteste per il fallo di mano di Dumfries su Spinazzola ma i replay sono inesistenti. Stramaccioni chiede chiarezza

Primo tempo di grande agonismo e di emozioni quello allo stadio Maradona e come ogni sfida di primissimo piano non mancano le proteste soprattutto da parte della squadra di Conte

Napoli e Inter, un big match che potrebbe decidere una grossa fetta di scudetto e come spesso in queste circostanze a fare la differenza potrebbero essere i singoli episodi. Nel primo tempo l’arbitro Doveri è subito chiamato a fare un lavoro straordinario visto che i ritmi del match sono subito molto alti e sono tanti gli episodi incriminati.

La punizione vincente di Dimarco

Il primo episodio contestato del match è quello che vede protagonisti McTominay e Dumfries con lo scozzese che frana sul giocatore dell’Inter. L’intervento arriva proprio al limite dell’area di rigore, i giocatori dell’Inter chiedono il calcio di rigore. Il contatto tra i due giocatori è evidente ma per il direttore di gara non è rigore, l’azione continua e viene fischiato un fallo al limite dell’area di rigore. Poco male per la squadra di Simone Inzaghi visto che sul seguente calcio di punizione arriva la magia di Dimarco che vale la rete del vantaggio per i nerazzurri.

Il rigore chiesto dal Napoli

L’episodio che fa arrabbiare i tifosi del Napoli arriva invece intorno alla mezz’ora. I partenopei sono in spinta alla ricerca del pareggio con Spinazzola che ci prova con una conclusione da fuori area, il suo tiro viene però respinto da Dumfries. Le proteste dei giocatori di casa sono immediate e veementi con il difensore olandese che viene accusato di essere intervenuto con un braccio. Un intervento che però viene definito congruo dall’arbitro, il braccio non aumenta il volume del corpo. La pensa così anche l’esperto di Dazn, Maelli: “E’ stato ritenuto che il braccio, piuttosto largo rispetto al corpo, non avrebbe cambiato la direzione del pallone. Se il pallone non avesse colpito il braccio avrebbe colpito il capo. In questo senso Dumfries non ha aumentato il volume del corpo”.

Se i replay non sono stati tanti nel corso del primo tempo arrivano invece nel corso dell’intervallo e sembrano lasciare interdetto Stramaccioni: “Il braccio di Dumfries era staccato e fuori armonia ma credo che la cosa principale sia fare chiarezza su questo tipo di falli”.

La rabbia dei tifosi del Napoli

Le proteste dei tifosi del Napoli si fanno immediatamente sentire sui social. E nel mirino non c’è solo l’arbitro Doveri o la sala Var, ma anche la regia di Dazn. Secondo i tifosi del Napoli, infatti, i replay mostrati subito dopo l’episodio sono stati pochissimi come a voler subito cancellare quello che poteva essere un decisivo errore arbitrale. Sui social però le immagini arrivano eccome e c’è chi commenta: “Visto che su Dazn scarseggiano i replay: questo è calcio di rigore”, scrive Antonio che posta una foto del braccio largo di Dumfries.