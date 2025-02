Arbitri: Doveri per Napoli-Inter, al Var c'è Marini: un precedente polemico. Fermati Abisso e Colombo

Le scelte di Rocchi per la 27esima giornata di serie A: Juventus-Verona a Marchetti, Atalanta-Venezia a Collu e Roma-Como a Pairetto

Con il fuoco di fila tornato a colpire gli arbitri dopo una brevissima tregua di appena una settimana, c’era legittima attesa per conoscere la decisione di Rocchi per Napoli-Inter, big-match di sabato che potrebbe anche indirizzare lo scudetto. Il designatore ha usato il pugno duro per chi ha sbagliato nello scorso weekend (Abisso, che dopo gli errori in Parma-Bologna verrà fermato per un paio di turni, Colombo – che ha ignorato un rigore su Vlahovic – e Maresca che, al rientro dopo 6 mesi di stop ha sbagliato troppo in una gara relativamente facile come Roma-Monza, dove ha chiuso gli occhi su tre gialli sicuri) ed è andato sul sicuro scegliendo il favoritissimo Doveri per la sfida del Maradona.

Doveri arbitra Napoli-Inter

Doveri sarà coadiuvato dagli assistenti Alassio e Peretti con Colombo IV uomo, Marini al Var e Di Bello all’Avar. Per il fischietto romano si tratta del quinto Napoli-Inter dal 2019 a oggi. L’ultimo precedente nel febbraio 2022 (1-1), la prima sfida risale al maggio 2019 (4-1 in favore dei padroni di casa).

Con il Napoli ci sono 39 precedenti, tre quest’anno in Juventus-Napoli 0-0, Napoli-Atalanta 0-3 e Udinese-Napoli 1-3. Il bilancio è di 22 vittorie, 7 sconfitte e 10 pareggi. Trentadue i precedenti di Doveri con l’Inter che con lui ne aveva vinte 14, pareggiate 10 e perse 8: ultimo precedente Cagliari-Inter 0.3.

Doveri ha battuto la concorrenza di Massa (l’arbitro di Torre del Greco – come del resto il napoletano Maresca – non ha mai diretto il Napoli in carriera nonostante sia caduta la discriminante della territorialità: sarebbe stato improbabile da parte di Rocchi utilizzarlo proprio in questa gara così delicata quando in campo c’è il Napoli. Per quanto riguarda l’altro internazionale di grido, Mariani, aveva arbitrato già l’andata quando a San Siro ci fu la protesta di Conte per il rigore concesso ai nerazzurri.

Il commento di Calvarese

Sul suo sito arriva il commento dell’ex arbitro Calvarese che scrive che azzurri e nerazzurri sono le due squadre che Doveri ha arbitrato maggiormente in carriera. Nota a margine sul VAR, che sarà Valerio Marini di Roma, perché c’è un precedente molto polemico che lo riguarda: dicembre 2023, Napoli-Inter 0-3, gol del vantaggio nerazzurro viziato da un netto fallo di Lautaro Martinez su Lobotka nell’azione. L’arbitro era Massa e il VAR Marini, per l’appunto.

Per Milan-Lazio c’è Manganiello

L’altro big-match di giornata, Milan-Lazio, è stato affidato a Manganiello, che pure non era stato impeccabile in Como-Napoli domenica scorsa. Designazione blindata con Mazzoleni al Var e Pezzuto all’Avar. Nonostante il periodo no Rocchi continua ad avere fiducia in Pairetto, designato per Roma-Como.

Juventus-Verona a Marchetti

Torna ad arbitrare la Juve Marchetti (che aveva già diretto i bianconeri contro il Bologna): sarà lui a fischiare nel posticipo di lunedì contro il Verona all’Allianz. Dopo il ritorno poco felice confermato Maresca che arbitra una gara di terza fascia, Udinese-Parma.

Massa per Genoa-Empoli

Chi stavolta resta fuori da match di cartello è Massa che arbitrerà Genoa-Empoli, mentre continua l’ascesa di Zufferli, al dodicesimo gettone stagionale in A: arbitrerà Bologna-Cagliari. Chiudono il quadro Marinelli per l’anticipo del venerdì Fiorentina-Lecce, Collu per Atalanta-Venezia, Rapuano per Monza-Torino