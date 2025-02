Napoli-Inter, chi arbitra? Chiffi ko, se la giocano in tre con Doveri superfavorito, ecco perché

Domani saranno rese note le designazioni per la prossima giornata di serie A, Rocchi non può sbagliare per il big-match scudetto al Maradona

La tregua è durata appena una settimana: se nello scorso turno di campionato non si erano registrate particolari polemiche legate agli arbitraggi, dopo la giornata che si è chiusa ieri siamo di nuovo punto e a capo con nel mirino soprattutto Abisso, che dopo gli errori in Parma-Bologna verrà fermato per un paio di turni, Colombo – che ha ignorato un rigore su Vlahovic – e Maresca che, al rientro dopo 6 mesi di stop ha sbagliato troppo in una gara relativamente facile come Roma-Monza, dove ha chiuso gli occhi su tre gialli sicuri. Massima attenzione quindi per il designatore Rocchi, chiamato a scegliere l’arbitro del big-match Napoli-Inter.

Chi arbitra al Maradona?

Avrà addosso gli occhi di tutti l’arbitro che sarà di scena al Maradona: domani verranno ufficializzate le designazioni e c’è un terzetto di fischietti in pole. Ci sarebbe stato anche il nome di Chiffi nella lista ma il fischietto patavino si è infortunato ed è fuori dai giochi.

Il candidato numero è Daniele Doveri, una delle punte di diamante della squadra di Rocchi. Dopo una stagione difficile anche per problemi fisici, il fischietto laziale si è nettamente ripreso. Quest’anno ha già diretto tre volte gli azzurri (Juve-Napoli, Napoli-Atalanta e Udinese-Napoli) e due volte l’Inter (Fiorentina-Inter e Cagliari-Inter). E’ lui in pole seguito da Guida e Mariani.

Guida e Mariani sembrano fuori gioco

L’arbitro di Torre del Greco (come del resto Maresca) non ha mai diretto il Napoli in carriera nonostate sia caduta la discriminante della territorialità: improbabile che Rocchi lo utilizzi proprio in questa gara così delicata quando in campo c’è il Napoli. Per quanto riguarda Mariani è da escludere perché arbitrò l’andata quando a San Siro ci fu la protesta di Conte per il rigore concesso ai nerazzurri.

Massa e Sozza gli outsider

Tra gli outsider Massa e Pairetto ma il fischietto ligure ha arbitrato il Napoli troppo di recente (a Roma con la Lazio) e quello torinese non sta attraversando un felice momento di forma. Ultima ipotesi Sozza mentre al Var possibile l’accoppiata Marini-Paterna.