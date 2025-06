Salernitana-Sampdoria, moviola: bufera su Var e Doveri, lanci di seggiolini e petardi, polemiche infinite

La prova dell’arbitro romano Doveri all’Arechi nel ritorno del playout di B analizzata ai raggi X dal talent di Prime Gianpaolo Calvarese

Classe 1977 della sezione di Roma 1, l’arbitro Doveri – la scelta per Salernitana-Samp – ha debuttato in Serie A nel marzo 2010 ed è stato internazionale dal 2018 al 2022. Fra gli arbitri più esperti del nostro campionato, la scorsa stagione ha avuto un po’ troppi alti e bassi ed anche al debutto stagionale in Udinese-Lazio ha lasciato un po’ a desiderare. Si è rifatto in Juve-Napoli, Genoa-Bologna e Cagliari-Inter mentre è stato contestato in Napoli-Inter. In tutto ha diretto 18 gare di A in stagione ma come se l’è cavata ieri il fischietto laziale all’Arechi?

I precedenti di Doveri con Salernitana e Sampdoria

E’ stato il nono incrocio tra Doveri e la Salernitana. Il bilancio era di cinque sconfitte, due pareggi e una sola vittoria, peraltro vecchia di oltre quindici anni. Un solo precedente in questa stagione tra i blucerchiati e il direttore di gara: la sfida contro il Palermo giocata al Barbera lo scorso 24 novembre, e finita 1-1.. Lo scorso anno, Doveri diresse un’altra sfida tra blucerchiati e rosanero, questa volta al Ferraris: era il 4 novembre 2023 e la squadra di Andrea Pirlo conquistò i 3 punti grazie a Fabio Borini.

L’arbitro ha ammonito un giocatore

Coadiuvato dagli assistenti Peretti e Colarossi con Mariani IV uomo, Marini al Var e Meraviglia all’Avar, l’arbitro ha ammonito Curto e due giocatori dalla panchina, Abiuso e Jaroszynski.

Salernitana-Sampdoria, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 13′ parapiglia su una rimessa laterale conquistata dalla Salernitana. Vieira prova a proteggere il pallone, cade a terra e forse viene colpito da un avversario. Si rotola dolorante, animi che si scaldano, ma Doveri riporta la calma. Al 34′ su azione d’angolo Ferrari si gira in mischia a pochi passi dalla porta doriana e segna, l’arbitro convalida ma dal Var Marini richiama Doveri: c’è un tocco di mano, la rete non è valida. Al 37′ proteste per il gol doriano: cross di Sibilli sponda di Meulensteen per Coda che batte Christensen ma l’assist è stato effettuato con un colpo di braccio.

Nella ripresa dopo il raddoppio blucerchiato tensione a fior di pelle all’Arechi: un gruppo di persone in Curva Sud prova a forzare i cancelli, mentre c’è u fitto lancio di fumogeni sul terreno di gioco. Doveri fa continuare finchè può poi sospende definitivamente la gara al 21′ per il continuo lancio di petardi e sedioline.

La sentenza di Calvarese

Sui casi dubbi del match dice la sua l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese che, sul suo profilo Instagram, scrive: “Al 36′ c’è il gol annullato con overrule del VAR alla Salernitana per un tocco di mano Ferrari. Ineccepibile e oggettivo, perché a realizzare il gol è lo stesso autore della rete: decisione corretta.

Allo stesso modo è corretta, a mio avviso, la convalida del gol della Sampdoria segnato da Coda, nonostante l’assist di Meulensteen arrivi con un tocco di braccio. Come in Bologna-Milan (Fabbian per Castro), non si configura un fallo di mano (punibile), ma un semplice tocco; e siccome a compierlo non è il marcatore ma un compagno, il gol da regolamento non va annullato.