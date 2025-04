Bologna-Inter, cosa ha detto Farris a Italiano: i motivi della rissa e dell'espulsione

Confronto acceso tra i tecnici al Dall'Ara dopo le proteste del vice di Inzaghi. Scambio di parole forti e cartellino rosso per entrambi

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Un match intenso, combattuto fino all’ultimo secondo, con la firma di Orsolini che ha regalato tre punti pesantissimi al Bologna. Ma a infiammare il secondo tempo del match tra i felsinei e l’Inter è stato anche un altro episodio: al 5’ della ripresa è andato in scena un acceso confronto tra le due panchine, culminato con l’espulsione di Massimiliano Farris, vice allenatore di Simone Inzaghi, e del tecnico rossoblù Vincenzo Italiano.

Espulsione Farris-Italiano: cosa è successo

L’episodio si è consumato nei primissimi minuti del secondo tempo, quando Massimiliano Farris si è rivolto al quarto ufficiale Matteo Marcenaro per protestare su alcuni falli. La sua uscita non passa inosservata a Vincenzo Italiano, che decide di intervenire personalmente. Il tecnico felsineo si è recato nell’area tecnica nerazzurra per parlare direttamente con Farris. Ne nasce un alterco dagli animi caldi, con scambi di battute poco eleganti, ma che si concluderà -almeno formalmente- con una stretta di mano tra i due.

Faccia a faccia: l’arbitro caccia entrambi

Secondo una prima ricostruzione, tutto nasce dal fatto che Italiano non avrebbe gradito le proteste di Farris con il quarto ufficiale. Dopo l’irruzione nell’area tecnica dell’Inter, il confronto si è infuocato: “Che vuoi da me, che c… vuoi da me? Sto parlando, torna nella tua panchina”, avrebbe detto Farris nei confronti del tecnico avversario. Quanto accaduto è stato poi segnalato dal quarto ufficiale, Matteo Marcenaro, al direttore di gara, Andrea Colombo che non ha esistato: doppio cartellino rosso e partita finita anzitempo per entrambi.

Le parole di Niccolini: “Il mister era dispiaciuto”

La discussione si è conclusa con la stretta di mano tra i due prima di abbandonare il terreno di gioco. Italiano, dunque, guarderà dalla tribuna la prossima sfida di Udine, mentre Farris non sarà in panchina contro la Roma sabato prossimo. Al termine del match, ai microfoni Sky, ha parlato Daniel Niccolini, vice allenatore del Bologna, che sulla vicenda ha detto: “Non ho parlato col mister, sono cose di campo e secondo me poteva dare due gialli. È la prima espulsione per il mister ed era un po’ dispiaciuto”.