Bologna-Inter, Inzaghi coi nervi a fior di pelle ma è bufera sul tecnico: sotto processo per le scelte Correa e Bisseck

I nerazzurri cedono nel recupero sul campo del Bologna con il campionato che si riapre: Inter e Napoli sono in testa alla classifica. E’ polemica per le scelte di Inzaghi

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Si riapre il campionato. Le bordate di Conte al Napoli sembrano avere effetti al contrario sull’Inter che si ferma al 93’ nella sfida contro un Bologna che continua a incantare. La meraviglia di Orsolini nel recupero mette nei guai Simone Inzaghi che finisce anche nel mirino dei suoi tifosi.

Inzaghi finisce sotto processo

Una sconfitta che brucia per l’Inter con Simone Inzaghi che alla fine del match è apparso decisamente nervoso anche nei confronti dell’arbitro. Ma è anche il tecnico a finire sotto processo per le sue scelte a cominciare da quella di schierare Correa dal primo minuto con l’argentino che ha fatto tantissima fatica e non è mai riuscito a mettersi in luce. Ma arrivano ancora più accuse nel finale quando schiera Bisseck al posto di Bastoni. In quel momento i nerazzurri perdono certezze con la prova del tedesco apparsa decisamente sottotono. Ma le accuse dei tifosi arrivano per la gestione generale della squadra che ancora una volta a Bologna mette a rischio la sua corsa scudetto.

Bologna-Inter: le pagelle

L’espulsone di Italiano e Farris

Gli animi del match si accendono nella ripresa quando dopo circa 10 minuti le storie cominciano a diventare tese tra le panchine prima ancora che in campo. L’allenatore del Bologna Italiano va a muso duro verso il secondo di Inzaghi, Farris: sembra una normale discussione di campo benché accesa ma Colombo interviene subito decidendo di mandare entrambi negli spogliatoi e da quel momento la tensione sale ancora di più.

Le proteste contro l’arbitro Colombo

Come sempre sui social arrivano anche le proteste contro l’arbitro Colombo che sin dai primi minuti del match finisce nel mirino dei tifosi dell’Inter per la sua direzione. Proteste che diventano molto forti alla fine della prima frazione di gioco quando Correa rimane a terra per un colpo alla testa ma il direttore di gara decide di far continuare l’azione con Ndoye molto pericoloso: “Gomitata sulla tempia a Correa. L’arbitro in barba a qualsiasi regolamento non fischia funziona e nemmeno ferma il gioca, cosa che dovrebbe essere automatica in caso di colpo alla testa”. E Antonio scrive: “Correa prende un colpo diretto al volto, l’arbitro vede tutta l’azione e decide di non fischiare facendo partire il contropiede del Bologna. Che schifo”.

Bologna-Inter: tutte le emozioni del match

Le critiche a Correa

L’assenza per infortunio di Marcus Thuram costringe Inzaghi a esplorare la panchina e alla fine la scelta come compagno d’attacco di Lautaro Martinez tocca al Tucu Correa. Il giocatore argentino, che fino a questo momento non ha mai brillato con la maglia nerazzurra, sembra un po’ in difficoltà anche con il pressing asfissiante del Bologna e fa molta fatica. Sui social i tifosi si lanciano all’attacco: “Come fa uno come Correa a giocare ancora in serie A e in una squadra come l’Inter? E’ impresentabile”. E ancora: “L’acquisto più scandaloso degli ultimi 20 anni”. Le critiche sono tantissime: “Indegno come poche cose al mondo”.