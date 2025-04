Inter, Inzaghi “stregone”: il ko di Lewandowski e il Conte furioso spianano la strada. E spopola l’hashtag "ingiocabili"

L’Inter è chiamato a una vittoria in trasferta contro il Bologna che potrebbe decidere una fetta di scudetto e a Napoli infuoca la polemica. Il Barcellona perde pezzi in vista della Champions League

Per tutti è diventato Simone Inzaghi “lo stregone” tra ironia e un po’ di “non è vero ma ci credo”. L’Inter continua a rimanere padrona del proprio destino in campionato con la sfida esterna sul campo del Bologna che potrebbe essere già decisa mentre gli avversari dei nerazzurri non sembrano in buona salute.

Inter: Bologna è crocevia scudetto

Una sfida chiave quella che aspetta domani la formazione di Simone Inzaghi che dopo aver archiviato la delicata sfida di Champions League contro il Bayern Monaco, ora deve provare a costruire un altro pezzo di tricolore nel match contro il Bologna. Trasferta complicata per la squadra di Inzaghi: l’undici di Italiano ha dimostrato talento, solidità e sfrontatezza. Affronta le ultime giornate con il sogno di un clamoroso bis Champions League e un paio di anni fa è stato campo particolarmente indigesto per i nerazzurri.

Il momento surreale in casa Napoli

Una partita in più ma gli stessi punti in classifica: sulla carta il Napoli è più che in lotta per lo scudetto con 5 partite da giocare. Lo dicono i numeri e il calendario ma a quanto pare non lo pensa Antonio Conte che negli ultimi due giorni ha scatenato un’imprevista e imprevedibile guerra interna alla stampa e forse anche al presidente De Laurentiis. L’addio che sembrava già la soluzione più probabile, ha assunto i contorni della certezza e questa fase di instabilità potrebbe essere anche un aiuto per i nerazzurri in vista della volata finale.

Lewandowski ko: il Barcellona perde pezzi

Un altro aiuto potrebbe arrivare dalla fortuna ma qui ci spostiamo dal campionato alla Champions League. Il Barcellona vince in rimonta il match con il Celta Vigo ma rischia di perdere per qualche settimana uno dei suoi punti di riferimento: Robert Lewandowski. L’attaccante è uscito dolorante dalla sfida di campionato per un problema muscolare, bisognerà attendere gli esiti degli esami strumentali per conoscere il verdetto ma dalla Spagna rivelano che lo stop potrebbe essere di almeno 3 settimane.

Già nel doppio confronto con il Bayern Monaco, i nerazzurri avevano approfittato di una situazione di emergenza in casa della formazione bavarese che ha affrontato l’Inter senza alcuni giocatori chiave come Musiala, Upamecano, Neuer e Alphonso Davies. Ora anche il Barca rischia di dover fare a meno di un giocatore. E sui social che a lungo hanno tenuto in auge l’hashtag “Marotta League” per contestare i presunti favori arbitrali ricevuti dall’Inter, ora usano quello di “ingiocabili” con la fortuna che pende tutta dalla parte di Inzaghi lo stregone.