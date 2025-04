Barcellona, rimonta folle e amara contro il Celta Vigo: Lewandowski va ko. E il club presenta reclamo contro la Liga

La formazione blaugrana deve fare i conti con un infortunio pesante visto che l’attaccante polacco ha dovuto lasciare il cambio per un problema fisico nel match di campionato: la rabbia del club

Un infortunio pesante. Il Barcellona vince con una bellissima rimonta il match di campionato contro il Celta Vigo (che avvicina anche il titolo) ma rischia di perdere per infortunio Robert Lewandowski, che ha lasciato il campo per un problema muscolare a 12 minuti dal termine.

Lewandoski lascia il campo

Nel secondo tempo del match contro il Celta Vigo, il tecnico Flick ha dovuto tirare via dal campo Robert Lewandowski. Il polacco, che già prima del match non era in condizioni ottimali, si è infatti fermato per un problema fisico chiedendo il cambio al 78’. Il giocatore che in quel momento era lontano dalla palla hai cominciato a toccarsi la parte posteriore della coscia sinistra e ha fatto una smorfia poco confortante per i tifosi catalani. Prima si è seduto a terra e poi dopo aver chiesto il cambio, si è alzato un po’ dolorante per lasciare il terreno di gioco. Ovviamente ora serviranno gli esami strumentali per determinare il tipo di danno ma la sfida di Champions con l’Inter è a forte rischio.

Rimonta da urlo per il Barcellona

Nessuna partita è semplice. Lo dicono spesso gli allenatori del nostro campionato, ma vale anche per la Liga. Il Barcellona conquista una bellissima vittoria per 4-3 in rimonta contro il Celta Vigo e si avvicina di un passo alla conquista del titolo spagnolo. Ma è stata tutta tranne che una passeggiata. Dopo il vantaggio iniziale dd Ferran Torres, è stato il Vigo a prendere in mano le redini del match con la tripletta di Borja Iglesias che ha portato i suoi sul 3-1. Flick è dovuto ricorrere a tutti i suoi migliori giocatori con Olmo e la doppietta di Raphinha (rigore al 98’) che hanno ribaltato il match finito 4-3 per i blaugrana.

Il durissimo sfogo contro la Liga

Nella giornata di ieri era stato il tecnico del Barcellona, Hans Flick, a lasciarsi andare a un durissimo sfogo nei confronti della Liga. Ora il club blaugrana segue la stessa direzione con un reclamo ufficiale contro il calendario per la sfida con il Valladolid che precede la semifinale contro l’Inter in Champions League. “Il Barcellona ha già espresso il suo disaccordo con i criteri stabiliti dalla Liga n merito a date e orari di inizio delle partite della prima squadra. Riteniamo come espresso dal nostro allenatore che gli organi di governo del calcio spagnolo dovrebbero essere più attenti nei confronti di squadre come la nostra che partecipano a tutte e tre le competizioni nella parte finale della stagione”.

Poi la stoccata finale: “Non è un problema nuovo, continueremo a difendere i nostri diritti e per questo motivo il Barcellona presenterà un reclamo ufficiale agli organi regolatori del calcio: al fine di evitare situazioni che possano andare a discapito delle vere stelle del calcio, i giocatori”.

