Infortunio Thuram peggiore del previsto e Inter costretta a scegliere, l'esito degli esami strumentali e quando rientra

Un comunicato ha reso ufficiale l'esito degli accertamenti a cui è stato sottoposto il giocatore nerazzurro il quale salta di certo il Bologna

Vederlo trascinarsi a fine partita, cercando di contenere l’impatto del dolore era stato commovente pur temendo che quell’infortunio fosse meno lieve dell’apparenza e di quel che lo stesso Thuram consentisse pensare. Invece l’esito degli esami strumentali ha confermato per Marcus un esito diverso, purtroppo.

L’Inter e Simone Inzaghi perdono uno dei riferimenti del reparto offensivo, della squadra che deve affrontare in queste prossime settimane il rush finale per poter affermare che questa stagione è stata di nuovo da triplete.

L’esito degli esami, Thuram fermo

Contro il Bayern Monaco, Thuram aveva accusato il problema confermato dagli esami strumentali a cui è stato sottoposto l’attaccante all’ospedale Humanitas di Rozzano, che segue i giocatori del club nerazzurro e l’intero gruppo della società. Ma nel corso del ritorno dei quarti di Champions aveva dissimulato, pur accusando fastidio e maturando probabilmente la paura che si trattasse di un nuovo problema fisico dopo la caviglia e qualche acciacco legato allo stato di forma.

Stavolta, come confermato dai test effettuati sul calciatore che pure ha firmato un gran assist per Lautaro da cui il gol dell’argentino, la conclusione si è rivelata sfavorevole. Il giocatore, si legge sul sito ufficiale in un comunicato,

“si è sottoposto questa mattina ad accertamenti clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un affaticamento agli adduttori della coscia sinistra. La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno”.

I tempi di recupero

Insomma, la situazione potrebbe rivelarsi delicata consultando il calendario che impone all’Inter disciplina, cambi di qualità e l’integrità, ovviamente, dei titolarissimi dell’undici di Inzaghi per poter solo ipotizzare di perseguire la replica del triplete.

Quindi pur auspicando di riuscire a superarsi, l’Inter e in primis il suo allenatore sono chiamati a razionalizzare le risorse, a non addossarsi la responsabilità di andare oltre e di valutare, partita dopo partita, lasciando priorità a campionato e Champions.

I tempi di recupero saranno da valutare, ma l’assenza di Marcus si può preventivare, senza timore di smentita, per la trasferta pasquale sul campo del Bologna che costituirebbe una tappa centrale in chiave campionato, e non solo perché al momento la sua presenza potrebbe essere in forte discussione per il ritorno nel derby di Coppa Italia.

Calendario complicato, rientro da valutare

Rischiare sarebbe un azzardo, soprattutto perché poi a San Siro arriverà la Roma sabato prossimo e i giallorossi non vanno mai sottovalutati, considerata la stagione in crescita degli uomini di Claudio Ranieri (che hanno perso però Paulo Dybala) e l’obiettivo che si sono prefissati.

Bisognerà prendere delle decisioni e fare scelte utili e funzionali al risultato che decide, per questa Inter, la stagione ovvero il match contro il Barcellona. Il calendario stesso detta le priorità.