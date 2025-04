Coppa Italia, le gare di oggi: dove vedere Empoli-Bologna in tv, orario e formazioni

Tutto pronto per le semifinali d'andata della Coppa Italia: i dubbi di D'Aversa e Italiano e occhi puntati anche sul derby tra Milan e Inter

Si apre il sipario sulle semifinali di Coppa Italia: da una parte Empoli-Bologna si sfideranno per continuare a coltivare il sogno di vincere un trofeo, dall’altra Milan-Inter saranno ancora una volta avversarie in questa stagione. I nerazzurri nel derby hanno trovato più difficoltà degli anni scorsi e vorranno vendicarsi anche della sconfitta in Supercoppa italiana.

Dove vedere Empoli-Bologna

L’andata della semifinale di Coppa Italia tra l’Empoli, che ha eliminato la Juventus, e il Bologna sarà trasmessa in chiaro su Canale 5 alle 21.00. La partita si potrà vedere in diretta anche in streaming su Mediaset Infinity o su sportmediaset.it.

Partita: Empoli-Bologna

Data: martedì 1 aprile

Orario: 21:00

Canale tv: Canale 5

Streaming: Mediaset Infinity, sportmediaset.it

Empoli-Bologna, le probabili formazioni

L’Empoli è a un passo dalla storia. Non ha mai conquistato una finale di Coppa Italia e mai come ora l’occasione è ghiotta. La squadra di D’Aversa sta lottando anche per non retrocedere, quindi la brillantezza fisica sarà sicuramente meno rispetto al miracolo contro la Juventus. I toscani non potranno contare su Henderson, squalificato, e al suo posto potrebbe scendere in campo Bacci dal primo. Qualche dubbio tra i pali, con Vasquez in vantaggio rispetto a Seghetti e Silvestri. Ballottaggio davanti tra Kouamé e Colombo.

Nel Bologna in porta Italiano potrebbe dare minutaggio a Ravaglia, ma scioglierà questo nodo solo nelle prossime ore. Sulla destra Holm potrebbe far riposare Calabria, mentre in difesa dubbi tra Lucumì e Casale. Molti ballottaggi anche in mediana dove Fabbian reclama spazio e si giocherà il posto con Ferguson e Pobega. In avanti Castro non dovrebbe farcela, pronto Dallinga.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Grassi, Bacci, Pezzella; Esposito, Cacace; Kouamé. All. D’Aversa.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Fabbian, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Dallinga. All. Italiano.

Dove vedere Milan-Inter

Il derby di Coppa Italia andrà in scena a San Siro mercoledì 2 aprile e come per tutte le sfide di questa competizione si potrà vedere gratis su Canale 5. Il match sarà trasmesso anche in streaming su Mediaset Infinity, sempre con fischio di inizio fissato per le 21.00.

Partita: Milan-Inter

Data: mercoledì 2 aprile

Orario: 21:00

Canale tv: Canale 5

Streaming: Mediaset Infinity

Milan-Inter, le probabili formazioni

A prendersi i riflettori sarà l’ennesimo derby della stagione tra Milan e Inter. In questa stagione i nerazzurri non sono riusciti a imporsi come nel recente passato e i precedenti sono a favore dei rossoneri: due vittorie (compresa la Supercoppa italiana) e un pareggio. Ora in ballo nella doppia sfida ci sarà la finale. Conceicao, reduce dalla sconfitta contro il Napoli, vuole conquistare il suo secondo trofeo alla guida del Diavolo, Inzaghi vuole tenere vive la speranza Triplete.

Non ci sarà Loftus-Cheek, indisponibile in seguito all’operazione di appendicite. Sulla trequarti il tecnico portoghese potrebbe affidarsi anche a Reijnders, con un mediano in più insieme a Fofana. E il dubbio è tra Bondo e Musah. Leao dovrebbe riprendersi il posto da titolare, con Joao Felix pronto a subentrare. L’Inter non potrà contare su Dumfries, ancora ai box in seguito alla distrazione al bicipite femorale. Il dubbio principale riguarda il partner di Thuram con Lautaro in dubbio in seguito all’infortunio subito con l’Argentina. E con i quarti di finale di Champions all’orizzonte, il tecnico nerazzurro potrebbe anche riconfermare Arnautovic.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Thiaw, Pavlovic, Hernández; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leão; Giménez. All. Conceição.