Pagelle Empoli-Bologna 0-3: Orsolini brilla sotto gli occhi di Spalletti, Dallinga dà spettacolo

La ripresa segue lo stesso copione, con il Bologna che continua a fare la partita. Quando l’Empoli sembrava aver trovato una reazione, i felsinei colpiscono di nuovo in contropiede. Ndoye sfugge a De Sciglio, serve un rasoterra perfetto per Dallinga che sigla il tap-in del 3-0. Con cuore e orgoglio, l’Empoli ha tentato di riaprire la partita, cambiando approccio dopo il terzo gol subito, mentre il Bologna, ormai con la vittoria in tasca, ha leggermente abbassato il ritmo.

Verso il finale, seppur con le energie ridotte al minimo, la squadra di Italiano ha sfiorato il poker, prima con Miranda, poi con Dallinga, Holm e Cambiaghi. In generale, è stato l’aspetto tecnico, mentale e fisico a fare la differenza per il Bologna, spingendo la formazione di Italiano verso la vittoria e con un piede e mezzo in finale di Coppa Italia.