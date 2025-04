Inter-Bayern: i rigori di Thuram e la garra di Lautaro, ma è (mini) bufera su Inzaghi, Dimarco e Taremi

Polemiche per i penalty negati da Vincic, ma anche per qualche scelta dell'allenatore, per gli errori dell'esterno e per l'ingresso "soft" dell'iraniano. Tutti pazzi per il Toro.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Una delle partite più intense, sofferte ed entusiasmanti della storia recente dell’Inter. Il 2-2 contro il Bayern Monaco regala ai nerazzurri il pass per la semifinale di Champions League. Andata mercoledì 30 a Barcellona, ritorno il 6 maggio a Milano. Il sogno Triplete (parte seconda) continua nella notte dei co… di Lautaro, dei rigori negati a Thuram, ma anche di qualche scelta contestata di Inzaghi. E non mancano polemiche e recriminazioni: su Dimarco, ad esempio, autore di un evidente errore nell’azione del gol del momentaneo vantaggio dei bavaresi. O su Taremi, entrato in campo – per giunta al posto del Toro – con un atteggiamento eccessivamente “soft”.

Inter-Bayern Monaco, Thuram reclama due penalty

I mugugni più evidenti sui social in occasione dei due penalty negati a Thuram, il primo per un pestone di Goretzka nel primo tempo, il secondo per una spinta subita in area avversaria in avvio di ripresa. Sul primo tutti d’accordo: “Mancherebbe un rigore solare all’Inter per il netto step on foot su Thuram“. Oppure: “Se lo step on foot è sempre fallo, manca all’Inter un rigore chiaro”. C’è chi polemizza: “Solo il solito Calvarese ha qualche dubbio“. Poi, dopo il secondo penalty negato: “Forse alla terza volta che lo buttano giù in area un rigore sacrosanto a Thuram glielo fischiano”. Mentre qualcuno non la pensa allo stesso modo: “Thuram sviene letteralmente al minimo contatto“.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La grinta di Lautaro entusiasma i tifosi nerazzurri

Da un attaccante all’altro: prima il gol della riscossa, poi le parole che infiammano i tifosi. Lautaro si conferma capitano vero e non a caso #capitano diventa un hashtag in trend subito dopo la conclusione del match su X. “Lautaro vero e grande Capitano. Gli altri a seguire”, scrive commosso un tifoso. “Come gasa il capitano”, aggiunge un’altra fan. “L’Inter ha un capitano che la trascina, non ha bisogno di rigorini inventati, è una corazzata guidata da un demone, li puoi scalfire ma sono tosti”, l’elogio mistico di un altro utente. E c’è chi confessa: “Voglio tatuarmi il video dell’intervista a Lautaro a fine partita“.

Critiche a Dimarco, Taremi e persino a Inzaghi

Possono mai esserci dolenti note in una serata del genere? Possono, eccome. Qualcuno non risparmia addirittura Inzaghi: “Formazione iniziale sbagliata, cambi cervellotici”. Anche Dimarco finisce nel calderone dopo lo 0-1: “Un difensore che lascia 2 metri dentro l’area alla punta con la palla fra i piedi è inguardabile e ingiustificabile“. Qualcuno esagera con la crudeltà: “Sempre di più il Gresko italiano”. Critiche anche a Taremi e a chi l’ha mandato in campo: “Io, Taremi non l’avrei messo neanche se Lautaro Martinez fosse morto sul prato“. E ancora: “Meglio il capitano sfinito che Taremi freschissimo”.