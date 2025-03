Feyenoord-Inter, rigore ai nerazzurri col VAR: per Calvarese il penalty non c'è, poi si convince ed è polemica

Il talent arbitrale di Prime inizialmente scettico sul contatto Mitchell-Thuram: cambia idea al cambio d'inquadratura e sui social è bufera. Lo sfottò di Pedullà.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Calcio di rigore in favore dell’Inter nel corso del secondo tempo del match di Champions League contro il Feyenoord. L’arbitro ha concesso la massima punizione in favore dei nerazzurri su segnalazione del VAR in seguito a un contatto sospetto tra Thuram, attaccante nerazzurro, e Mitchell, difensore della formazione olandese. Una on field review giunta un po’ a sorpresa, almeno per il talent arbitrale di Prime, l’ex fischietto della sezione di Teramo Gianpaolo Calvarese.

Feyenoord-Inter, rigore per i nerazzurri col Var

L’episodio in questione si è verificato intorno al 20′ della ripresa, con l’Inter già in vantaggio di due gol a zero. Nel corso di una sortita offensiva, Thuram è finito a terra. Inizialmente il telecronista Sandro Piccinini non aveva fatto caso al possibile intervento falloso di Mitchell. Poi, quando è arrivata comunicazione del check in corso, ha chiesto lumi a Calvarese. Che ha dato un parere spiazzante, almeno per i telespettatori.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Calvarese: “Mitchell-Thuram niente rigore. Anzi no”

Secondo l’ex fischietto abruzzese, infatti, non c’erano gli estremi per il calcio di rigore: “Mitchell e Thuram viaggiano spalla a spalla, l’attaccante non mi sembra in vantaggio e d’altro canto l‘intensità non mi sembra sufficiente per concedere un calcio di rigore“, l’opinione di Calvarese. Poi però, non appena l’arbitro norvegese Eskaas è stato richiamato al monitor, l’improvviso cambio di opinione: “Da questa prospettiva le cose cambiano, sì questo è calcio di rigore“. Tutto merito del cambio d’inquadratura. Forse.

L’ironia di Pedullà sul cambio di idea di Calvarese

Da notare che, tra tutti i super esperti di moviola, Calvarese era stato l’unico dopo Napoli-Inter a considerare falloso l’intervento con la mano di Dumfries sul tiro di Spinazzola, che aveva scatenato le proteste di calciatori e tifosi partenopei. Ora il cambio d’opinione nel giro di pochi secondi che ha scatenato, tra gli altri, la reazione ironica del giornalista Alfredo Pedullà: “Calvarese dice: ‘Per me non è rigore’. Passa un minuto e dice: ‘Fammelo vedere dall’altra telecamera, per me è rigore’. Bisogna pagare un supplemento per il servizio rispetto ai costi fissi?”.

Feyenoord-Inter, le proteste dei tifosi nerazzurri

Tutto inutile, comunque, visto che Zielinski dal dischetto si farà ipnotizzare dal portiere avversario, fallendo una ghiotta opportunità per incrementare il bottino per i nerazzurri. Rimane però il disappunto, da parte dei sostenitori dell’Inter, per un giudizio considerato affrettato. “Come lotta Calvarese. Ma questo arbitrava ragazzi. Mamma mia”. O anche: “Ma perché ci propinate Calvarese? Per quale assurda ragione Prima ci continuate a propinare Calvarese?”. Oppure: “Fenomeno: vede l’arbitro andare al monitor e cambia furbescamente idea“.